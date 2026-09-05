मीरजापुर में बड़ा हादसा, स्टोन क्रेशर प्लांट में ब्लास्टिंग से मलबे में दबे 4 मजदूर

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राजेश मिश्र/मीरजापुर: मीरजापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र के भगौती देई में एसएस रंजन स्टोन क्रेशर प्लांट में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. निर्माण कार्य के दौरान डग की फाउंडेशन अचानक धंसने से चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए. हादसे में चारों मजदूरों की मौत हो गई. हादसे के बाद प्लांट परिसर में अफरा-तफरी मच गई.
चार मजदूरों की मौत
सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल राजकुमार मीणा, चुनार उपजिलाधिकारी अनेग सिंह, सीओ मड़िहान मो. फहीम, तहसीलदार चुनार और थाना प्रभारी अजय मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. ग्रामीणों ने मलबे में कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने जेसीबी मंगाकर मलबे की तलाश शुरू कराई. करीब 1 घंटे तक खोजबीन के बाद मलबे से चार मजदूरों को बाहर निकाल कर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
प्लांट में ब्लास्टिंग के चलते हुआ हादसा?
चार मजदूरों की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक भी घटनास्थल पर पहुंचीं और पूरे मामले की जानकारी ली. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, प्लांट में ब्लास्टिंग का कार्य चल रहा था. इसी दौरान अचानक मलबा धंस गया और चार मजदूर उसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. हादसे के बाद प्लांट कर्मचारियों पर शवों को तत्काल निजी अस्पताल ले जाने और घटना को छिपाने का आरोप भी लगाया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
हादसे में इनकी मौत
पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक ने बताया कि मृतकों की पहचान लाल बहादुर (35), अशोक (38), राकेश (28) और दुर्योधन (28) के रूप में हुई है. सभी थाना जुगैल क्षेत्र के बड़ागांव, सोनभद्र के निवासी बताए गए हैं. जिलाधिकारी पवन गंगवार ने जांच के निर्देश दिए हैं.
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