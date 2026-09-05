मीरजापुर में बड़ा हादसा, स्टोन क्रेशर प्लांट में ब्लास्टिंग से मलबे में दबे 4 मजदूर

प्लांट में ब्लास्टिंग के चलते हुआ हादसा?

चार मजदूरों की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक भी घटनास्थल पर पहुंचीं और पूरे मामले की जानकारी ली. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, प्लांट में ब्लास्टिंग का कार्य चल रहा था. इसी दौरान अचानक मलबा धंस गया और चार मजदूर उसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. हादसे के बाद प्लांट कर्मचारियों पर शवों को तत्काल निजी अस्पताल ले जाने और घटना को छिपाने का आरोप भी लगाया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.