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मीरजापुर में बड़ा हादसा, स्टोन क्रेशर प्लांट में ब्लास्टिंग से मलबे में दबे 4 मजदूर

Mirzapur News: मीरजापुर के भगौती देई में स्टोन क्रेशर प्लांट में ब्लास्टिंग के दौरान डग धंसने से 4 मजदूर मलबे में दब गए. हादसे में चारों मजदूरों की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 05, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:53 PM IST
मीरजापुर में बड़ा हादसा, स्टोन क्रेशर प्लांट में ब्लास्टिंग से मलबे में दबे 4 मजदूर
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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