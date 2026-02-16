Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3111638
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

सोनभद्र में सिलेंडर लीकेज का कहर; आग की लपटों में घिरा घर, मासूम समेत एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलसे

Sonbhadra News: सोनभद्र में गैस सिलेंडर लीकेज के कारण भीषण आग लगने से एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए. इस दर्दनाक हादसे में दो महिलाएं, एक मासूम बच्चा और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 16, 2026, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

सोनभद्र न्यूज/अरविन्द दुबे :  उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गैस सिलेंडर लीकेज के कारण भीषण आग लगने से एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए. इस दर्दनाक हादसे में दो महिलाएं, एक मासूम बच्चा और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और खुशियों से भरा घर देखते ही देखते चीख-पुकार में बदल गया. 

जानें पूरी मामला क्या 
जानकारी के अनुसार, वन बहुआर गांव में एक घर में रखे गैस सिलेंडर से अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया. शुरुआत में परिजनों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं हो सका, लेकिन कुछ ही क्षणों में गैस ने आग पकड़ ली और पूरा कमरा उसकी चपेट में आ गया. आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.  आग बुझाने और एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में परिवार के चार सदस्य बुरी तरह झुलस गए. 

ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाए गए घायल
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाने का प्रयास किया. स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. उन्हें पहले स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। हालांकि, तीन घायलों की हालत बेहद गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी स्थित ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया.चौथे घायल का इलाज स्थानीय स्तर पर जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन ने शुरू की जांच
इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक और चिंता का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और ग्रामीण भी इस घटना से स्तब्ध हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई.अधिकारियों ने बताया कि सिलेंडर लीकेज के कारण आग लगने की संभावना है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

छोटी लापरवाही बन सकती है बड़ा खतरा
यह घटना एक बार फिर इस बात की चेतावनी है कि गैस सिलेंडर और घरेलू उपकरणों के उपयोग में जरा-सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है. समय रहते सावधानी और सतर्कता ही ऐसे हादसों से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है. फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना और घटना के कारणों की पूरी जांच करना है.

यह भी पढ़ें : अंसारी कुनबे में छिड़ा 'गृहयुद्ध'! मुख्तार के भतीजे ने दिखाए बगावती तेवर, विधायक भाई के खिलाफ खोला मोर्चा
 

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

Sonbhadra News
सोनभद्र में सिलेंडर लीकेज का कहर; मासूम समेत परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलसे
UP Ki Baat From Maharajganj
ZEE UPUK के मंच पर बोले पंकज चौधरी, कार्यकर्ताओं के दम पर लगाएंगे हैट्रिक
Uttarakhand
धामी सरकार का बड़ा कदम..महिलाओं को मिला कारोबार का सहारा, खातों में पहुंचे 3.5 करोड़
Uttarakhand
उत्तराखंड में रेल क्रांति! एस्केप टनल बनेंगी सड़कें, जानें धामी सरकार का प्लान
Bareilly News
आखिर क्यों यूपी के इस जिले से पलायन कर रहे 200 हिंदू परिवार
Uttarakhand
कचरे के ढेर से हरियाली तक.. सहस्त्रधारा ट्रेंचिंग ग्राउंड बनेगा आधुनिक सिटी पार्क
Phulera Dooj 2026
18 या 19 फरवरी,यूपी में कब है फुलेरा दूज? ब्रज से जुड़ी है इस त्योहार की पौराणिक कथा
ghazipur news
अंसारी कुनबे में छिड़ा 'गृहयुद्ध'! मुख्तार के भतीजे ने दिखाए बगावती तेवर
Kanpur News
कानपुर में रिटायर फौजी ने पत्नी-बेटे को गोली से उड़ाया, फिर ट्रेन से कटकर दी जान
Amroha News
जिला न्यायालय अमरोहा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से अलर्ट हुआ प्रशासन