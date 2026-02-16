सोनभद्र में सिलेंडर लीकेज का कहर; आग की लपटों में घिरा घर, मासूम समेत एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलसे

सोनभद्र न्यूज/अरविन्द दुबे : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गैस सिलेंडर लीकेज के कारण भीषण आग लगने से एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए. इस दर्दनाक हादसे में दो महिलाएं, एक मासूम बच्चा और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और खुशियों से भरा घर देखते ही देखते चीख-पुकार में बदल गया.

जानें पूरी मामला क्या

जानकारी के अनुसार, वन बहुआर गांव में एक घर में रखे गैस सिलेंडर से अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया. शुरुआत में परिजनों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं हो सका, लेकिन कुछ ही क्षणों में गैस ने आग पकड़ ली और पूरा कमरा उसकी चपेट में आ गया. आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. आग बुझाने और एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में परिवार के चार सदस्य बुरी तरह झुलस गए.

ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाए गए घायल

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाने का प्रयास किया. स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. उन्हें पहले स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। हालांकि, तीन घायलों की हालत बेहद गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी स्थित ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया.चौथे घायल का इलाज स्थानीय स्तर पर जारी है.

प्रशासन ने शुरू की जांच

इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक और चिंता का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और ग्रामीण भी इस घटना से स्तब्ध हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई.अधिकारियों ने बताया कि सिलेंडर लीकेज के कारण आग लगने की संभावना है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

छोटी लापरवाही बन सकती है बड़ा खतरा

यह घटना एक बार फिर इस बात की चेतावनी है कि गैस सिलेंडर और घरेलू उपकरणों के उपयोग में जरा-सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है. समय रहते सावधानी और सतर्कता ही ऐसे हादसों से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है. फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना और घटना के कारणों की पूरी जांच करना है.

