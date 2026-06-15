Add Zee Business As A Preferred Source
App

मिर्जापुर में बड़ा हादसा, गंगा स्नान के दौरान दो किशोर डूबे, परिजनों ने SP आवास के सामने सड़क जाम कर किया हंगामा

Mirzapur News: मिर्जापुर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर गंगा नदी में स्नान के दौरान दो किशोर गहरे पानी में डूबकर लापता हो गए. परिजनों ने एसपी आवास के पास सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 15, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:39 PM IST
मिर्जापुर में बड़ा हादसा, गंगा स्नान के दौरान दो किशोर डूबे, परिजनों ने SP आवास के सामने सड़क जाम कर किया हंगामा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मिर्जापुर में बड़ा हादसा, गंगा स्नान के दौरान दो किशोर डूबे
mirzapur news1 min ago
2
bijnor news16 min ago
3
Agra News49 min ago
4
aligarh latest news1 hr ago
5
hathras news1 hr ago