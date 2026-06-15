कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के फतहा घाट की बताई जा रही है. घटना से आक्रोशित परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसपी (SP) आवास के पास सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की. मिली जानकारी के अनुसार, देहात कोतवाली क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में एक शादी समारोह का आयोजन था. इस शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली और प्रयागराज से कुछ मेहमान आए हुए थे. सोमवार को घर के चार युवक गंगा स्नान के लिए फतहा घाट गए थे. चारों युवक नहाते समय अचानक गहरे पानी की चपेट में आ गए और डूबने लगे.