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मीरजापुर/राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां पर सोमवार को गंगा स्नान करने गए चार दोस्तों में से दो किशोर गहरे पानी में डूबकर लापता हो गए. स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए दो युवकों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन दो अन्य का देर रात तक कोई सुराग नहीं मिल सका.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के फतहा घाट की बताई जा रही है. घटना से आक्रोशित परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसपी (SP) आवास के पास सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की. मिली जानकारी के अनुसार, देहात कोतवाली क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में एक शादी समारोह का आयोजन था. इस शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली और प्रयागराज से कुछ मेहमान आए हुए थे. सोमवार को घर के चार युवक गंगा स्नान के लिए फतहा घाट गए थे. चारों युवक नहाते समय अचानक गहरे पानी की चपेट में आ गए और डूबने लगे.
स्थानीय लोगों ने दो को बचाया, दो लापता
घाट पर चीख-पुकार मचते ही स्थानीय लोग तुरंत बचाव के लिए नदी में कूदे. उन्होंने दो युवकों को तो सकुशल पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन दो किशोर गंगा की तेज धारा में बह गए. लापता किशोरों की पहचान इस प्रकार हुई है, निवासी मिर्जापुर आरुष (16 वर्ष) पुत्र फिरोज, दिल्ली निवासी नैति (17 वर्ष) पुत्र राकेश के रूप में हुई है.
रेस्क्यू में देरी पर भड़के परिजन, SP आवास का घेराव
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. लेकिन देर शाम तक दोनों किशोरों का कोई सुराग न मिलने पर परिजनों का धैर्य टूट गया. वहीं नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने मिर्जापुर एसपी आवास के समीप सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. परिजनों का आरोप था कि खोजबीन में तेजी नहीं लाई जा रही है.
भारी पुलिस बल ने संभाला मोर्चा
हंगामे की खबर मिलते ही शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर ओझा और फतहा चौकी प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया. पुलिस ने आश्वासन दिया कि तलाश अभियान में अत्याधुनिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा और रेस्क्यू में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम समाप्त किया.
परिवारों में मचा कोहराम
फिलहाल, पुलिस, गोताखोरों और राहत दल की टीमें देर रात तक गंगा की लहरों में दोनों किशोरों को तलाशने में जुटी रहीं. शादी वाले घर में इस हादसे के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं दोनों किशोरों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि गंगा के गहरे पानी और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में नहाने से बचें.