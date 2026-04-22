शादी से 3 दिन पहले दूल्हा फरार, तो छोटे भाई ने लिए फेरे; लेकिन विदाई के लिए ससुर ने रख दी ये शर्त

मीरजापुर न्यूज/राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश मीरजापुर में रिश्तों और सामाजिक मर्यादाओं को तार-तार करने वाला एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शादी समारोह किसी फिल्मी ड्रामे से कम साबित नहीं हुआ, जहां दूल्हे के भागने से लेकर विदाई के इनकार तक की घटना ने एक परिवार को न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुँचा दिया है.

शादी से तीन दिन पहले दूल्हा हुआ लापता

जानकारी के मुताबिक, देहात कोतवाली क्षेत्र की एक युवती का विवाह कछवां थाना क्षेत्र के एक युवक से 22 अगस्त 2025 को तय हुआ था. शादी की तारीख 20 अप्रैल 2026 मुकर्रर की गई थी. दोनों ही परिवारों में खुशियों का माहौल था, लेकिन 17 अप्रैल को अचानक तय दूल्हा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया. शादी के ऐन वक्त पर दूल्हे के गायब होने से हड़कंप मच गया.

समझौते का अनोखा रास्ता

19 अप्रैल को लड़के के पिता ने लड़की पक्ष को दूल्हे के गायब होने की खबर दी. आनन-फानन में शादी न टूटने का भरोसा दिलाते हुए दूसरे बेटे से शादी का प्रस्ताव रखा गया. लेकिन यहां भी चुनौतियाँ कम नहीं थीं. दूसरा बेटा बीमार पड़ गया और तीसरे ने शादी से साफ इनकार कर दिया. अंतत परिजनों और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद चौथे बेटे को तैयार किया गया. 20 अप्रैल को बारात लड़की के घर पहुंची और पूरे रीति-रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ.

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रातों-रात बाराती फरार

असली विवाद अगली सुबह शुरू हुआ. जब लड़की पक्ष विदाई की रस्म पूरी करने बारात स्थल पहुँचा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. वहाँ न तो दूल्हा था और न ही कोई बाराती; सभी लोग रातों-रात चुपचाप निकल चुके थे। जब लड़की के पिता ने लड़के के पिता से संपर्क किया, तो जवाब मिला कि "विदाई तभी होगी, जब मूल दूल्हा (जो भाग गया था) मिल जाएगा." इस तर्कहीन जवाब ने वधू पक्ष को सदमे में डाल दिया है.

एसपी कार्यालय पहुँचा पीड़ित परिवार

लड़की पक्ष का तर्क स्पष्ट है कि जिस युवक के साथ सात फेरे हुए हैं, उनकी बेटी को उसी के साथ विदा किया जाए. विदाई न होने से अपमानित महसूस कर रहा परिवार न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचा.पीड़ित परिवार ने दोषी पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस की कार्रवाई और सामाजिक सवाल

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवार को आश्वासन दिया है कि कानूनन जिस युवक से विवाह हुआ है, वही पति है और उसी के साथ लड़की को विदा कराया जाएगा. यदि बाधा डाली गई, तो कानूनी कार्रवाई तय है. हालांकि, इस घटना ने समाज में विवाह जैसे पवित्र बंधन की गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.