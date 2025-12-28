Advertisement
Mirzapur News: नए साल पर भक्तों को नायाब तोहफा, मां व‍िंध्‍यवास‍िनी दरबार में लगे 12 हीटर, अलग-अलग जगहों पर जलेगा अलाव

Mirzapur News: नए साल पर विंध्याचल धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है. मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. जिनकी सुविधा के लिए जिला प्रशासन और श्री विंध्य पंडा समाज सजग है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:33 AM IST
Mirzapur News
Mirzapur News

Mirzapur News/ राजेश मिश्र: कड़ाके की ठंड के बीच नए साल पर मां विंध्यवासिनी धाम (Maa Vindhyachal Dham) में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है. यहां आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन और श्री विंध्य पंडा समाज सजग है. मां का दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने धाम में श्रद्धालुओं को ठंड से राहत देने के लिए करीब हीटर लगाया गया है. ताकि, दर्शन-पूजन के दौरान भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. 

कितनी है भक्तों की संख्या?
गंगा घाट और कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था किया गया है. इन दिनों विंध्याचल धाम (Maa Vindhyachal Dham) में भक्तों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है. हर दिन करीब 25 हजार से ज्यादा भक्त दर्शन पूजन करने आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि पर्व और शुभ मुहूर्त पर आने वाले भक्तों की संख्या 4 -5 लाख से अधिक पहुंच जाती हैं. भक्तों की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाती है.

क्या बोले नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार?
विन्ध्य विकास परिषद के सचिव एवं नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने जानकारी दी कि विंध्याचल धाम में आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन सतर्क है. गंगा घाटों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. विंध्यवासिनी धाम में आवश्यकता पड़ने पर और धाम में हीटर और अलाव की संख्या में इजाफा किया जाएगा.

भक्तों को ठंड से मिलेगी राहत
नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. धाम परिसर, घाटों और प्रमुख मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालु ठंड के बावजूद सुगमता से दर्शन कर सकें. विन्ध्य विकास परिषद के सचिव एवं नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार के निर्देश पर अलग-अलग जगहों पर कुल 12 हीटर लगाए गए हैं. जिससे दर्शन-पूजन और परिक्रमा करने वाले भक्तों को ठंड से राहत मिली है.

स्थानीय श्रद्धालुओं ने इस पहल का स्वागत किया है. उनका कहना है कि यह कदम बहुत ही सराहनीय है. इस प्रकार की सुविधाएं श्रद्धालुओं के अनुभव को और भी बेहतर बनाती हैं.
 
