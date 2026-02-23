सोनभद्र की सड़कों पर बिछी सफेद चादर, बेमौसम बारिश और ओलों ने बढ़ाई ठंड, किसान भी परेशान

Advertisement
Sonbhadra weather: यूपी में गर्मी का अहसास होने लगा था. इस बीच अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. सोनभद्र में बारिश के साथ ओले भी गिरे. इससे किसानों की फसल का नुकसान होने का खतरा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 23, 2026, 07:41 PM IST
Sonbhadra weather (फाइल फोटो)
Sonbhadra Hailstone: सोनभद्र में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. बीना क्षेत्र में जहां भारी ओलावृष्टि ने सफेद चादर बिछा दी. वहीं, जिले के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. बेमौसम बारिश से एक ओर मौसम सुहाना हो गया है तो दूसरी ओर खेतों में खड़ी फसलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. खासतौर पर तिलहन और दलहन की फसलें, विशेषकर अरहर की खेती ओलों की मार से प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. 

अचानक बढ़ी ठंड
बीना क्षेत्र में हुई तेज ओलावृष्टि ने देखते ही देखते खेतों और सड़कों को सफेद कर दिया. तेज हवा के साथ हुई बारिश ने ग्रामीण इलाकों में अचानक ठंडक बढ़ा दी, लेकिन यह बदलाव किसानों के लिए राहत नहीं, बल्कि मुसीबत बनकर सामने आया है. खेतों में तैयार खड़ी तिलहन और दलहन की फसलें अब नुकसान के दायरे में हैं. अरहर की फसल, जो इस समय पकाव की अवस्था में है, ओलों की चोट से झुक गई है और दाने गिरने का खतरा बढ़ गया है. 

किसानों की मेहनत पर फेरा पानी 
किसानों का कहना है कि अगर मौसम का यही रुख रहा तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा. बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने एक बार फिर किसान की मेहनत पर पानी फेरने का खतरा खड़ा कर दिया है. बता दें कि फरवरी में भी गर्मी का अहसास होने लगा था. बारिश से मौसम ठंडा हो गया है. सड़कों पर पानी भर गया है. मौसम विभाग ने देश 12 राज्यों में बारिश की चेतावनी दी है. 

12 राज्यों में बारिश का अलर्ट 
मौसम विभाग के मुताबिक, देश के 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कुछ राज्यों में तेज आंधी-बिजली गिरने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं. वेस्ट यूपी में छिटपुट बारिश की संभावना है. पूर्वी यूपी के कई जिलों में गर्मी बढ़ने की संभावना है. जिन जिलों में तापमान बढ़ने वाला है उनमें गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही शामिल हैं. 

