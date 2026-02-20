Advertisement
मीरजापुर

सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, चौकी के सामने घंटों पड़ा रहा शव!

Sonbhadra Road Accident: सोनभद्र जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने होमगार्ड को मारी टक्कर मार दी,  जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. 

 

Feb 20, 2026
Sonbhadra Road Accident
Sonbhadra Road Accident

Sonbhadra News/अरविंद दुबे:  उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के शक्तिनगर–वाराणसी मार्ग पर अज्ञात वाहन ने ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई. हैरानी की बात यह रही कि लोढ़ी चौकी के ठीक सामने शव घंटों पड़ा रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. 

मृतक के बारे में 
मृतक की पहचान रामसूरत यादव के रूप में हुई है, जो रायपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोटी बांध के निवासी थे और उनकी ड्यूटी लोढ़ी चौकी पर लगी थी. बताया जा रहा है कि शक्तिनगर–वाराणसी मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया. 

पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए 
टक्कर इतनी भीषण थी कि होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. मामले में विधिक कार्रवाई जारी है.

पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने क्या कहा?
वहीं घटना को लेकर जानकारी देते हुए सपा के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने बताया कि मृतक रामसूरत यादव पूर्व में बीडीसी भी रह चुके हैं इसके बाद वह होमगार्ड की नौकरी करते थे. आज जिला सप्तम में उनकी तैनाती थी इस दौरान चाय पीने के लिए सड़क पार कर रहे थे कि तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. 

तेज रफ्तार का देखा गया कई बार कहर
ऐसी घटनाएं सोनभद्र में आमतौर पर देखने को मिलती हैं . जिले की सभी प्रमुख सड़कों पर आए दिन तेज रफ्तार की वजह से दुर्घटनाएं हो रही जिस पर लगाम लगाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है. इसकी वजह से देश के भविष्य जो युवा बन सकते हैं वह भी असमय जान गवां देते है बाइक से भी लगातार दुर्घटनाएं हो रही.

सीओ सिटी का बयान
घटना संबंधित जानकारी देते हुए सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया की राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की जिला अस्पताल में जो पुलिस चौकी है वहां पर तैनात होमगार्ड राम सूरत यादव जो गोटीबांध थाना रायपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई. ट्रक की तलाश सीसीटीवी कैमरे से की जा रही और शव को पंचनामा के बाद आगे की कार्रवाई जारी है.

Sonbhadra News

