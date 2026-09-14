मीरजापुर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार चाचा-भतीजे को रौंदा, मौके पर मौत

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राजेश मिश्र/मीरजापुर: मीरजापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बामी गांव में हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के सामने सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मध्य प्रदेश की ओर से आ रहे एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल से लौट रहे चाचा-भतीजे को रौंद दिया. इस हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना से उग्र हुए ग्रामीणों और परिजनों ने नेशनल हाईवे 135 को पत्थरों से जाम कर दिया.
शौच से लौटते वक्त हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक, बामी गांव के निवासी 50 वर्षीय शिवनाथ अपने 13 वर्षीय भतीजे प्रियांशु के साथ एक ही साइकिल पर सवार होकर पास की नदी की तरफ शौच के लिए गए थे. जब दोनों शौच के बाद घर वापस लौट रहे थे, तभी मध्य प्रदेश से मिर्जापुर की ओर जा रही तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
नेशनल हाईवे 135 पर लगा लंबा जाम, पुलिस ने ट्रक किया जब्त
हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश से मिर्जापुर जाने वाली लेन पर पत्थर रखकर हाईवे को पूरी तरह बाधित कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. सूचना पाकर मौके पर पहुंची लालगंज थाना पुलिस ने घंटों परिजनों और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर बमुश्किल जाम खुलवाया. पुलिस ने आरोपी ट्रक को बरामद कर लिया है तथा दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
क्रेन ने महिला को कुचला, मौत
रायबरेली से भी एक हादसे की खबर आई है.धरई-सलोन-नरई-प्रतापगढ़ मार्ग पर तेज रफ्तार क्रेन ने महिला को रौंद डाला. महिला की मौके पर ही मौत हो गई. सलोन थाना क्षेत्र के धरई चौराहे पर हादसा हुआ. गुस्साए लोगों ने क्रेन रोककर सड़क पर जाम लगाया. बैरियर और लकड़ियां लगाकर चौराहे पर आवागमन रोक दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया. ये घटना बीती देर रात की बताई जा रही है. सलोन कोतवाल ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
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