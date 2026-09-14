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मीरजापुर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार चाचा-भतीजे को रौंदा, मौके पर मौत

Mirzapur Accident: मीरजापुर जनपद में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार दो लोगों को रौंद दिया. इस हादसे में चाचा भतीजे की मौके पर मौत हो गई.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 14, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:18 AM IST
मीरजापुर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार चाचा-भतीजे को रौंदा, मौके पर मौत
Image Credit: mirzapur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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