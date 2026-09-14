मीरजापुर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार चाचा-भतीजे को रौंदा, मौके पर मौत

क्रेन ने महिला को कुचला, मौत

रायबरेली से भी एक हादसे की खबर आई है.धरई-सलोन-नरई-प्रतापगढ़ मार्ग पर तेज रफ्तार क्रेन ने महिला को रौंद डाला. महिला की मौके पर ही मौत हो गई. सलोन थाना क्षेत्र के धरई चौराहे पर हादसा हुआ. गुस्साए लोगों ने क्रेन रोककर सड़क पर जाम लगाया. बैरियर और लकड़ियां लगाकर चौराहे पर आवागमन रोक दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया. ये घटना बीती देर रात की बताई जा रही है. सलोन कोतवाल ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.