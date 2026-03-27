मां विंध्यवासिनी धाम में भक्तों का हुजूम, नवरात्रि के अंतिम दिन श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम

Maa vindhyawasini mandir: मीरजापुर के विश्वप्रसिद्ध विंध्याचल धाम में नवमी तिथि पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. माँ विंध्यवासिनी के दरबार में तड़के भोर से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं.
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मीरजापुर/राजेश मिश्र: नवरात्रि के नवें और अंतिम दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं और उनके जीवन को सुख, शांति एवं समृद्धि से भर देती हैं. विंध्याचल धाम में आदिशक्ति की कृपा पाने के लिए भक्तों का तांता लगा है.
श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम
मीरजापुर के विश्वप्रसिद्ध विंध्याचल धाम में नवमी तिथि पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. माँ विंध्यवासिनी के दरबार में तड़के भोर से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. भक्तों ने “जय माता दी” के जयघोष के साथ माँ सिद्धिदात्री के दर्शन कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की.
ऐसा है मां का रूप
माँ सिद्धिदात्री को देवी दुर्गा का पूर्ण स्वरूप माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन्होंने भगवान शिव को भी अष्ट सिद्धियां प्रदान की थीं, जिसके बाद शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए. माँ का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य होता है. वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और उनके चार भुजाएं होती हैं, जिनमें चक्र, गदा, शंख और कमल सुशोभित होते हैं.
माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विशेष महत्व
नवरात्रि के नवें दिन विधि-विधान से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विशेष महत्व है. इस दिन कन्या पूजन और हवन-पूजन का आयोजन भी किया जाता है। श्रद्धालु कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन करते हैं और उन्हें भोजन एवं उपहार अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.
विंध्य क्षेत्र में नवमी तिथि पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए. मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार, दुर्गा सप्तशती का पाठ और भजन-कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से माँ की आराधना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं.
धार्मिक मान्यता के अनुसार, माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है. नवरात्रि का यह अंतिम दिन साधना और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है. नवरात्र के नौ दिनों तक चली माँ शक्ति की आराधना नवमी के साथ पूर्ण होती है. भक्त माँ सिद्धिदात्री के चरणों में नमन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं और अगले वर्ष पुनः इसी आस्था के साथ माँ के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं.
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