तीर-धनुष और कुदाल लेकर कलेक्ट्रेट को घेरा, 2 लाख पेड़ों को बचाने के लिए आदिवासियों ने भरी हुंकार

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अरविंद दुबे/सोनभद्र: सोनभद्र में प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट के लिए लाखों पेड़ों की कटान को लेकर आदिवासी समाज का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है. सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला-पुरुष परंपरागत तीर-धनुष और अन्य हथियारों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए.
सोनभद्र में पेड़ों की कटाई का विरोध
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जल, जंगल, जमीन, पेड़, पानी और पहाड़ ही उनकी पहचान और आजीविका का आधार हैं. ऐसे में करीब दो लाख छह हजार पेड़ों की कटान का आदेश न सिर्फ पर्यावरण बल्कि आदिवासी अस्तित्व पर भी सीधा हमला है. किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व संदीप मिश्रा ने किया, जिन्होंने चेतावनी दी कि यदि पेड़ों की कटान पर तत्काल रोक नहीं लगी तो आंदोलन गांव से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा.
कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन
सोनभद्र का कलेक्ट्रेट परिसर उस वक्त आदिवासी अस्मिता की आवाज से गूंज उठा, जब जिले के अलग-अलग वन क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों आदिवासी महिला-पुरुषों ने विशाल प्रदर्शन किया. कई प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तीर-धनुष और परंपरागत हथियार लिए हुए दिखाई दिए, जो उनके लिए केवल हथियार नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और जंगल से जुड़े अस्तित्व का प्रतीक हैं. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित निजी पावर परियोजनाओं के लिए करीब दो लाख छह हजार पेड़ों की कटान की अनुमति देकर वन विभाग ने जिले की हरित पहचान को खतरे में डाल दिया है.
जंगलों के अस्तित्व पर संकट
उनका कहना था कि जिन जंगलों ने पीढ़ियों से आदिवासियों को जीवन, रोजगार और पहचान दी. आज उन्हीं जंगलों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया गया है. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और कटान पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने सरकार और वन विभाग पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सोनभद्र में सांसों का सौदा" किया जा रहा है और यह आंदोलन जल, जंगल, जमीन, पेड़, पानी और पहाड़ की रक्षा के लिए है.
मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
संदीप मिश्रा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कंपनियां लगेंगी, लेकिन एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा. ऐसे में दो लाख छह हजार पेड़ों की कटान की स्वीकृति मुख्यमंत्री के निर्देशों की अवहेलना प्रतीत होती है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि सोनभद्र के जंगल काटकर दूसरे जिलों में पौधारोपण किया जाएगा तो यह जिले के साथ न्याय नहीं होगा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी तुलना बिहार के भरत तिवारी से कर रहे हैं, लेकिन यदि सोनभद्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए सूली पर भी चढ़ना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों पर शासनादेश और वन संरक्षण नियमों की अनदेखी कर कटान की अनुमति देने का आरोप भी लगाया.
प्राणों की आहुति देकर बचाएंगे जंगल
आदिवासी समाज के लोगों ने साफ कहा कि जंगल उनके लिए केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि जीवन का आधार है. प्रदर्शन में शामिल रामसूरत खरवार ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो आदिवासी समाज अपने प्राणों की आहुति देकर भी जंगल बचाएगा. उनका कहना था कि जंगल उजड़ने के बाद हजारों आदिवासी बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि उनकी आजीविका दुर्लभ वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है. उन्होंने आशंका जताई कि जिन दुर्लभ वृक्षों को काटा जाएगा, उनका दोबारा उसी स्वरूप में विकसित होना संभव नहीं होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के सामने विस्थापन का खतरा खड़ा हो जाएगा और उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं बचेगा.
अंतिम सांस तक पेड़ों के लिए लड़ते रहेंगे
प्रदर्शन में शामिल पूनम कुमारी ने भी कहा कि आज जंगल बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी गई तो इसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी और आदिवासी समाज अंतिम सांस तक इस संघर्ष को जारी रखेगा. प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कंपनी स्थापना का भी खुलकर विरोध किया. कन्हैया चेरो ने कहा कि किसी भी कीमत पर कंपनी नहीं लगने दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन जिला मुख्यालय से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक ले जाया जाएगा. बिंदु अगरिया ने आरोप लगाया कि कंपनी आने से केवल प्रदूषण बढ़ेगा और गरीबों के जंगल, जमीन तथा प्राकृतिक अधिकार छिन जाएंगे. राम बहाल ने कहा कि जंगल उनके पूर्वजों की विरासत हैं और जान चली जाएगी लेकिन जंगल नहीं कटने देंगे. वहीं, रामसेवक ने कहा कि कोरोना काल में इसी क्षेत्र की स्वच्छ हवा और हरियाली लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई थी, इसलिए आने वाले समय की पीढ़ियों के लिए भी इस प्राकृतिक धरोहर को बचाना जरूरी है.