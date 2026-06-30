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तीर-धनुष और कुदाल लेकर कलेक्ट्रेट को घेरा, 2 लाख पेड़ों को बचाने के लिए आदिवासियों ने भरी हुंकार

Sonbhadra news: सैकड़ों की संख्या में आदिवासी सोनभद्र कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान पावर प्रोजेक्ट के लिए काटे जाने वाले लाखों पेड़ों का बचाने की मांग की.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 30, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:20 PM IST
तीर-धनुष और कुदाल लेकर कलेक्ट्रेट को घेरा, 2 लाख पेड़ों को बचाने के लिए आदिवासियों ने भरी हुंकार
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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