तीर-धनुष और कुदाल लेकर कलेक्ट्रेट को घेरा, 2 लाख पेड़ों को बचाने के लिए आदिवासियों ने भरी हुंकार

अंतिम सांस तक पेड़ों के लिए लड़ते रहेंगे

प्रदर्शन में शामिल पूनम कुमारी ने भी कहा कि आज जंगल बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी गई तो इसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी और आदिवासी समाज अंतिम सांस तक इस संघर्ष को जारी रखेगा. प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कंपनी स्थापना का भी खुलकर विरोध किया. कन्हैया चेरो ने कहा कि किसी भी कीमत पर कंपनी नहीं लगने दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन जिला मुख्यालय से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक ले जाया जाएगा. बिंदु अगरिया ने आरोप लगाया कि कंपनी आने से केवल प्रदूषण बढ़ेगा और गरीबों के जंगल, जमीन तथा प्राकृतिक अधिकार छिन जाएंगे. राम बहाल ने कहा कि जंगल उनके पूर्वजों की विरासत हैं और जान चली जाएगी लेकिन जंगल नहीं कटने देंगे. वहीं, रामसेवक ने कहा कि कोरोना काल में इसी क्षेत्र की स्वच्छ हवा और हरियाली लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई थी, इसलिए आने वाले समय की पीढ़ियों के लिए भी इस प्राकृतिक धरोहर को बचाना जरूरी है.