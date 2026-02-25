सोनभद्र में शादी के बहाने आयकर का 'सर्जिकल स्ट्राइक'! खनन कारोबारियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे

सोनभद्र न्यूज/अरविन्द दुबे :उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मंगलवार उस समय हड़कंप मच गया, जब आयकर विभाग की टीम ने बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी. करीब 25 वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे 60 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी अलग-अलग दिशाओं से शहर में दाखिल हुए और सीधे चिन्हित ठिकानों की ओर बढ़ गए. कार्रवाई इतनी गोपनीय रखी गई कि कई लग्जरी गाड़ियों पर शादी समारोह के पंपलेट चस्पा किए गए थे, ताकि किसी को शक न हो और पूरी प्रक्रिया बिना शोर-शराबे के पूरी की जा सके.

जानें पूरा मामला क्या

सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई खनन कारोबार से जुड़े लगभग आधा दर्जन बड़े व्यापारियों के घरों और प्रतिष्ठानों पर की जा रही है. ओबरा थाना क्षेत्र में तीन से अधिक स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई, जिससे पूरे खनन व्यवसाय में खलबली मच गई है.अधिकारियों की टीम सुबह-सुबह दस्तावेजों की गहन जांच में जुट गई और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं.

सुरक्षा व्यवस्था टाइट

बता दे कि, कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस फोर्स भी मौजूद है और संबंधित परिसरों के बाहर आवाजाही सीमित कर दी गई है.छापेमारी की सूचना फैलते ही जिले के अन्य खनन कारोबारियों में भी बेचैनी का माहौल देखा गया.कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए, जबकि कुछ ने मीडिया से दूरी बना ली. हालांकि, आयकर विभाग के अधिकारी फिलहाल मीडिया को किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी देने से बच रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भुगतान और खनन से जुड़े दस्तावेज

बताया जा रहा है कि टीम विशेष वित्तीय लेनदेन, कर भुगतान और खनन से जुड़े दस्तावेजों की गहन पड़ताल कर रही है. देर शाम तक कार्रवाई जारी रहने की संभावना है. इस ताबड़तोड़ छापेमारी ने जिले में हलचल बढ़ा दी है और आगे और भी खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें : Silver Price Crash UP: चांदी ने फिर लगाई लंबी छलांग, तगड़ी गिरावट के बाद इतने बढ़े सिल्वर के दाम; यूपी के निवेशकों के चेहरे खिले



उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !