खेसारी लाल यादव ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में टेका मत्था, बिहार चुनाव रिजल्ट को लेकर किया बड़ा दावा

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 13, 2025, 02:42 PM IST
Mirzapur News

मीरजापुर/राजेश मिश्रा: भोजपुरी सुपरस्टार व छपरा विधानसभा सीट से RJD के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव विंध्याचल धाम पहुंच कर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया. बिहार चुनाव नतीजे आने के एक दिन पहले मां विंध्यवासिनी देवी दर्शन पूजन करने पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा मैं हमेशा से मां विंध्यवासिनी का दर्शन करते आ रहा हूं. 

14 नवंबर को आयेगा बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट
बिहार विधानसभा चुनाव का 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा. उसके एक दिन पहले भोजपुरी सुपरस्टार व बिहार की छपरा विधानसभा सीट से RJD के टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव धुआंधार प्रचार करने और मतदान होने के बाद पहली बार मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम पहुंचकर गुरुवार को मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया.

महागठबंधन की सरकार बनने का दावा
खेसारी लाल ने कहा, मेरे लिए विधायक कोई कद-पद नहीं है. मैं हमेशा विधायक के ऊपर का पद लेकर रहा हूं. 70 प्रतिशत से अधिक वोट पड़ा है. यह कोई आम बात नहीं है. जब भी बढ़-चढ़कर वोट हुआ है, सरकार बदली है. इस बार बिहार के लोगों ने पलायन शिक्षा बेरोजगारी को लेकर वोट किया है. महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. मेरे लिए चुनाव जीतना मायने नहीं है, जिस व्यवस्था के लिए मैं वहां लड़ रहा था, वह व्यवस्था जिस दिन सुधर जाएगी. उस दिन मेरी जीत हो जाएगी. बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा होगी.

मां विंध्यवासिनी के किए दर्शन
मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन इसलिए मैं करने नहीं आया हूं कि चुनाव है बल्कि मां का श्रद्धा हमारे मन में हमेशा रहा है मैं हमेशा से आता रहा हूं फायदे के लिए अगर भगवान का पूजा करें तो कोई मतलब नहीं. कल रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा यह मेरे लिए बिषय नहीं है मेरे लिए श्रद्धा विषय है मैं मां से प्रेम करता हूं मां का सम्मान हमेशा मुझे मिला है. चुनाव आज है कल नहीं है इसका मतलब यह नहीं की चुनाव के लिए मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने खेसारी लाल यादव आया हुआ है.

