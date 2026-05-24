'कॉकरोच जनता पार्टी' को मिला बड़ा समर्थन, लालू प्रसाद यादव के बेटे ने किया ऐलान

राजेश मिश्र/मीरजापुर: बिहार के नेता तेज प्रताप यादव रविवार को विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया. दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. इस दौरान तेज प्रताप यादव ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' का समर्थन देने की भी बात कही.

'काकरोच जनता पार्टी' का समर्थन

दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' को समर्थन देने की बात कही. उन्होंने कहा कि वह इस पार्टी के साथ हैं और इसके विचारों का समर्थन करते हैं. हालांकि, उन्होंने पार्टी की राजनीतिक रणनीति को लेकर ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहा.

महंगाई मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा

महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है और सरकार को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए. उन्होंने कहा कि रसोई गैस, खाद्य पदार्थों और दैनिक जरूरत की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. इससे गरीब और मध्यम वर्ग पर सबसे अधिक असर पड़ रहा है.

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'एनडीए से गठबंधन जरूर होगा'

भाजपा के साथ संभावित गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर मां की कृपा रही तो गठबंधन जरूर होगा. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि गठबंधन किस स्तर पर और किन परिस्थितियों में संभव हो सकता है?.

यूपी में योगी लगाएंगे हैट्रिक

उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ा बयान देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हैट्रिक मारेंगे और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी. उनके इस बयान ने राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है.

खेसारी लाल यादव को लेकर क्या कहा?

भोजपुरी फिल्म जगत के चर्चित अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव की भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि “वो और उनकी पार्टी जाने क्या करेंगे?” उन्होंने इस विषय पर अधिक टिप्पणी करने से बचते हुए इसे खेसारी लाल यादव का व्यक्तिगत और राजनीतिक निर्णय बताया.

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