Add Zee Business As A Preferred Source
App

मिर्जापुर कचहरी में हंगामा! गाजीपुर से भागकर आए युवक-नाबालिग युवती को लेकर बवाल, युवक हिरासत में

मिर्जापुर शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित कचहरी परिसर में शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब गाजीपुर से भागकर आए एक युवक और नाबालिग युवती के कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचने की सूचना फैल गई. जानकारी के मुताबिक, युवती के परिजन उसकी तलाश कर रहे थे.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 24, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:31 PM IST
मिर्जापुर कचहरी में हंगामा! गाजीपुर से भागकर आए युवक-नाबालिग युवती को लेकर बवाल, युवक हिरासत में
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मैं बेटी हूं, लेकिन आधार मुझे बेटा बता रहा है...' 8 साल से सिस्टम से लड़ रही फातमा
Shamli news1 hr ago
2
Fatehpur News1 hr ago
3
Lucknow news2 hrs ago
4
kaushambi news3 hrs ago
5
Lucknow latest news3 hrs ago