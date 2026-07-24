मिर्जापुर कचहरी में हंगामा! गाजीपुर से भागकर आए युवक-नाबालिग युवती को लेकर बवाल, युवक हिरासत में

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मीरजापुर/राजेश मिश्र: मिर्जापुर शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित कचहरी परिसर में शुक्रवार को उस समय हंगामा हो गया, जब गाजीपुर से भागकर आए एक युवक और नाबालिग युवती के कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचने की सूचना फैल गई. जानकारी के अनुसार, युवक विशेष समुदाय से बताया जा रहा है, जबकि युवती के परिजनों द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी.
मामले की जानकारी मिलते ही कचहरी परिसर में मौजूद कुछ अधिवक्ताओं और अन्य लोगों ने युवक को पकड़ लिया. इस दौरान उसके साथ मारपीट भी हुई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया और थाने ले गई. युवती को भी पुलिस संरक्षण में रखा गया है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों गाजीपुर से भागकर मीरजापुर कोर्ट मैरिज कराने पहुंचे थे. घटना की सूचना गाजीपुर पुलिस को दे दी गई है. बताया जा रहा है कि गाजीपुर पुलिस मीरजापुर पहुंच रही है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवक को अपने साथ गाजीपुर ले जाएगी.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. युवती की उम्र, दोनों के संबंध तथा गाजीपुर में दर्ज किसी मुकदमे की भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि दोनों जनपदों की पुलिस के समन्वय से विधिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कचहरी परिसर में हुई मारपीट की घटना की भी जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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