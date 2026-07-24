मिर्जापुर कचहरी में हंगामा! गाजीपुर से भागकर आए युवक-नाबालिग युवती को लेकर बवाल, युवक हिरासत में

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. युवती की उम्र, दोनों के संबंध तथा गाजीपुर में दर्ज किसी मुकदमे की भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि दोनों जनपदों की पुलिस के समन्वय से विधिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कचहरी परिसर में हुई मारपीट की घटना की भी जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.