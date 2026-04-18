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SDM कार्यालय पर वकीलों का धावा, जमकर की तोड़फोड़, एसपी कार्यालय का भी किया घेराव, जानें क्या है पूरा मामला?

Mirzapur News: मिर्जापुर जिले में शनिवार को उस समय माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया, जब कलेक्ट्रेट परिसर गुस्से और आक्रोश का केंद्र बन गया. मामला एसडीएम सदर न्यायालय से जुड़ा है, जहां अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ कर दी.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 18, 2026, 01:40 PM IST
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Mirzapur lawyers protest
Mirzapur lawyers protest

मीरजापुर/राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर अचानक तनाव का केंद्र बन गया, जब अधिवक्ताओं ने एसडीएम सदर न्यायालय में घुसकर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की. यह प्रदर्शन अधिवक्ता सतीश मिश्रा के साथ कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में किया गया, जिससे वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

जानकारी के अनुसार, अधिवक्ताओं ने पहले बैठक की और उसके बाद प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. देखते ही देखते माहौल गरमा गया और 'SDM सदर मुर्दाबाद' व 'सीओ सिटी मुर्दाबाद' के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा.

आक्रोशित वकील सीधे एसडीएम सदर के न्यायालय में पहुंच गए, जहां उन्होंने मेज-कुर्सियां तोड़ दीं और फाइलों को इधर-उधर फेंक दिया. इस दौरान एक लैपटॉप को भी नुकसान पहुंचाया गया. कुछ देर के लिए स्थिति पूरी तरह अराजक हो गई.

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अधिवक्ताओं का कहना है कि वे प्रशासन के 'मनमाने रवैये'  को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा. घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. 

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