Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3060958
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

कमरे में गईं, दीवारों को चूमा... मेजर की बेटी को 24 घंटे में मिला अपने घर में कब्जा

Lucknow News: चंदौली की रहने वाली मेजर की बेटी के मकान में माफिया ने कब्जा कर लिया था. पीड़िता ने सीएम से मुलाकात कर शिकायत की थी. सीएम के निर्देश के बाद उन्हें 24 घंटे के भीतर न्याय मिल गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chandauli Major daughter Anjana
Chandauli Major daughter Anjana

Lucknow News: यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति का हर कोई यूं ही तारीफ नहीं करता है. इसका जाता उदाहरण न्यू ईयर पर देखने को मिला है. दबंगों की प्रताड़ना की शिकार एक मेजर की बेटी अंजना के लिए नए साल का पहला दिन जमाने भर की खुशियां लेकर आया. सीएम योगी के निर्देश पर महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उनका करोड़ों का मकान दिलाकर भूमाफि को बंदी बनाया है.

यह है पूरा मामला 
दबंगों ने अंजना को इतना प्रताड़ित किया था कि उन्हें सीजोफ्रेनिया हो गया और रिहैब का सहारा लेना पड़ा. रिहैब सेंटर में रह रहीं अंजना बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलीं थीं तो उन्होंने बताया था कि चंदौली के बलराम यादव ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया है. सीएम से उन्हें 24 घंटे के भीतर न्याय का भरोसा मिला और गुरुवार को दोपहर से पहले ही उन्हें जब अपने मंकान पर कब्जा मिला तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और मुंह से निकला- ‘गॉड ब्लेस यू योगी अंकल!’

सेना में मेजर थे अंजना के पिता 
अंजना के पिता बिपिन चंद्र भट्ट सेना में मेजर थे. उनका इंदिरा नगर में ए-418 नंबर का मकान है. उनका निधन 1994 में हो गया. मेजर भट्ट के एक बेटे व दो बेटियां थीं. उनके बेटे व एक बेटी का निधन हो चुका है. सिर्फ अंजना ही परिवार में रह गई थीं. यह देख बलराम यादव और मनोज कुमार यादव ने उनकी जमीन पर अपना बोर्ड लगा दिया और उन्हें प्रताड़ित करने लगा. सीजोफ्रेनिया से पीड़ित होने पर अंजना को 2016 में निर्वाण रिहैब सेंटर ले जाया गया. वहां के डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज शुरू हुआ। वे तब से वहीं रह रही हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

24 घंटे में हो गया हिसाब  
इस बीच बलराम यादव ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मकान को अपने नाम करा लिया. यह खबर जब अंजना को मिली तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का आग्रह किया. 31 दिसंबर (बुधवार शाम) मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने पास बुलाया और देश की सेवा करने वाले सैनिक की बेटी की पीड़ा को ध्यान से सुना. पीड़िता ने मुख्यमंत्री को बताया कि विगत दिनों चंदौली निवासी बलवंत यादव ने फर्जी दस्तावेज लगाकर मकान पर कब्जा कर लिया है. मकान पर बलवंत कुमार का बोर्ड भी लगा दिया गया है. उन्होंने छह दिसंबर को स्थानीय थाने पर प्रार्थना पत्र देकर इसे खाली कराने का आग्रह किया, जब इस प्रक्रिया में विलंब होने लगा तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई. 
 
मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से अंजना को मिली ‘छांव’ 
रिहैब सेंटर के डॉक्टर संतोष दुबे ने बताया कि 2016 में हम उन्हें अंजना को रिहैब सेंटर लेकर आए. वहां उनकी देखरेख हुई और इलाज प्रारंभ हुआ. कुछ दिन पहले मकान पर कब्जे की शिकायत मिली, जिस पर थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया. इसके बाद बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. सीएम से मिले निर्देश के बाद तत्काल स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन की टीम सक्रिय हुई और 24 घंटे के भीतर जांच कर उन्हें कब्जा दिलाया. 
 
बोलीं- थैंक्यू योगी अंकल! गॉड ब्लेस यू 
पुलिस व सेना के अधिकारी की मौजूदगी में गुरुवार को अंजना जैसे ही घर के भीतर पहुंचीं, उनके आंख से आंसू छलक पड़े. वे हर कमरे में गईं, वहां की दीवारों को चूमा. फिर बाहर आकर नारियल फोड़ा, दीप प्रज्ज्वलित किया और पुष्प रखकर अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा किया. पड़ोस की महिलाओं से लिपटकर वे रोने लगीं और बचपन के संस्मरण भी सुनाने लगीं. अपने घर में प्रवेश के बाद भाव विह्वल अंजना की आंखों में खुशी के आंसू थे. उनके दिल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आभार निकला. उन्होंने कहा योगी अंकल महान हैं। उन्होंने दुख से हमारी सहायता की। थैंक्यू योगी अंकल! गॉड ब्लेस यू. 

सीएम से मिलने के 24 घंटे के अंदर आरोपी समेत दो गिरफ्तार 
अंजना के सीएम से मुलाकात के बाद पुलिस और सक्रिय हो गई. पुलिस ने इस प्रकरण में तत्काल जांच शुरू करते हुए अंजना को उनके मकान में कब्जा दिलाया. एसीपी गाजीपुर अनिंद्य विक्रम सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी बलवंत कुमार यादव उर्फ बब्लू पुत्र रामदुलारे यादव निवासी ग्राम नारायणपुर, सैयदाराजा-चंदौली व मनोज कुमार यादव पुत्र स्व. उमाशंकर यादव निवासी दाउदपुर- थाना कोतवाली, चंदौली को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

TAGS

Lucknow news

Trending news

Lucknow news
कमरे में गईं, दीवारों को चूमा, मेजर की बेटी को 24 घंटे में मिला अपने घर में कब्जा
Noida News
नोएडा में विकास की नई 'घड़ी' शुरू, 30 लाख रुपये से बना मैंगलोर जैसा फेमस क्लॉक टावर
Muzaffarnagar news
SIR से घर वापसी, जिसे मरा समझ दीवार पर टांग रखी थी फोटो सामने खड़ा मिला
Gorakhpur News
न्यूड वीडियो दिखाता... छात्रों से बैड टच, गोरखपुर में टीचर की दरिंदगी से सहमा शहर!
gonda news
कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष....WFI अध्यक्ष संजय सिंह का दो टूक, विनेश फोगाट का स्वागत
Hardoi News
न्यू ईयर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश! UP में शिव​ मंदिर में मूर्तियां खंडित कीं
baghpat news
यूपी के इस जिले की न्यू ईयर में बदलेगी की तकदीर! मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, नई कॉलोनियां
Akhilesh Yadav
इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा
bijnor news
UP में तेंदुओं पर लगाम की सबसे बड़ी तैयारी!  बिजनौर से शुरू होगा ‘ऑपरेशन नसबंदी'
Lucknow news
UP में 2026 में होगी नौकरियों की भरमार, एक्सप्रेसवे समेत मिलेंगी ये 10 बड़ी सौगातें!