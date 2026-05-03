Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3202625
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

सोनभद्र पुलिस की बड़ी कामयाबी: साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों के खातों में लौटाए ₹27 लाख से अधिक

Sonbhadra News: सोनभद्र में डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की सोनभद्र पुलिस ने तकनीक और तत्परता के समन्वय से अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 03, 2026, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोनभद्र पुलिस की बड़ी कामयाबी: साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों के खातों में लौटाए ₹27 लाख से अधिक

सोनभद्र न्यूज/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की सोनभद्र पुलिस ने तकनीक और तत्परता के समन्वय से अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है. पुलिस अधीक्षक (SP) अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने ठगी का शिकार हुए दर्जनों लोगों की गाढ़ी कमाई वापस कराकर एक मिसाल पेश की है.

साइबर सेल और हेल्प डेस्क की प्रभावी कार्रवाई
जनपद में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गठित 'साइबर हेल्प डेस्क' और विभिन्न थानों की टीमों ने इस सफलता में मुख्य भूमिका निभाई है. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर सेल ने प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बैंकिंग चैनलों के साथ समन्वय स्थापित किया. तकनीकी विश्लेषण और त्वरित रिस्पॉन्स टीम की सक्रियता की वजह से ठगों द्वारा पार की गई रकम को बीच रास्ते में ही होल्ड कराया गया और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे पीड़ितों के मूल खातों में वापस भेजा गया.

66 पीड़ितों के चेहरे पर लौटी मुस्कान
इस अभियान के तहत अब तक कुल 66 पीड़ितों को राहत पहुंचाई गई है. पुलिस की सक्रियता के चलते इन पीड़ितों के खातों में कुल 27,26,442 रुपये (सताइस लाख छब्बीस हजार चार सौ बयालीस रुपये) की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई है. यह केवल एक आर्थिक रिकवरी नहीं है, बल्कि आम जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

Add Zee News as a Preferred Source

फरवरी माह से जारी है सफलता का सिलसिला
यह पहली बार नहीं है जब सोनभद्र पुलिस ने साइबर अपराधियों को मात दी है. इससे पहले फरवरी माह में भी व्यापक स्तर पर ठगी गई रकम वापस कराई गई थी. अभियान की निरंतरता यह दर्शाती है कि जनपद पुलिस साइबर सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है. पुलिस की टीमें लगातार डेटा विश्लेषण और संदिग्ध खातों की मॉनिटरिंग कर रही हैं, जिससे अपराधियों पर शिकंजा कसना आसान हो गया है.

पुलिस अधीक्षक की आम जनता से अपील
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने इस सफलता पर टीम की सराहना करते हुए आम नागरिकों को जागरूक रहने की सलाह दी है. पुलिस का कहना है कि साइबर ठगी होने पर शुरुआती 'गोल्डन ऑवर' (पहले एक-दो घंटे) में शिकायत दर्ज कराना सबसे महत्वपूर्ण होता है. यदि समय रहते 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर सूचना दी जाती है, तो रकम वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

ठगों को सख्त संदेश
सोनभद्र पुलिस की इस तत्परता ने न केवल ठगों के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, बल्कि डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाले नागरिकों को सुरक्षा का अहसास भी कराया है. यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि यदि अपराधी तकनीक का सहारा ले रहे हैं, तो यूपी पुलिस भी उनसे दो कदम आगे रहकर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.

 

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

Sonbhadra News
सोनभद्र पुलिस की बड़ी कामयाबी:साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों के खातों में लौटाए 27 लाख
Lucknow news
'डेढ़ लाख और नौकरियां मिलेंगी…' लखनऊ से CM योगी का बड़ा ऐलान
Sonbhadra News
सोनभद्र पुलिस की टेक्नोलॉजी वाली जीत, 336 मोबाइल लौटे
Hapur News
हापुड़ में पुलिस की कार्यशैली पर बड़ी कार्रवाई, दो अधिकारी लाइन हाजिर
Agra News
आगरा में B.Sc कृषि के छात्र ने पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर से की आत्महत्या
Sonbhadra lightning strike
सोनभद्र में दिल दहलाने वाली घटना, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो मासूमों की मौत
Rampur News
रामपुर में मासूम की हत्या का खुलासा! पुलिस मुठभेड़ में हत्यारा रेहान गिरफ्तार
siddharthnagar news
सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर 16 घंटे से फंसे थे दो बच्चे, एयरफोर्स ने बचाई जान
Basti Viral News
चैन से सो रहा था ब्वॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड चुपके से उठी, कमरे में आग लगा हो गई फूर्र
Maharajganj News
मानसून से पूर्व बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रशासन अलर्ट; तटबंधों की मरम्मत कार्य तेज