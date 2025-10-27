Advertisement
छठ पर 'उत्तर प्रदेश के माझी' की प्रेरणादायक कहानी, पूजा के लिए गांव में नहीं था तालाब, अकेले खोद दिया 40 फीट गहरा कुंड

Sonbhadra News:  गांव में तालाब तो दूर एक छोटा कुंड तक नहीं था. हर साल महिलाओं को 2 किलोमीटर दूर कर्मनाशा नदी तक अर्घ्य देने जाना पड़ता था. जहां मगरमच्छ और जहरीले जीवों का डर बना रहता था.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 27, 2025, 04:21 PM IST
Sonbhadra born Indra Bahadur
Sonbhadra News: छठ महापर्व की आस्था जब जुनून बन जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक शख्स ने इसकी मिसाल पेश की है. जहां पूरा गांव छठ पूजा के लिए घाट की तलाश में था. वहीं, इस शख्स ने अकेले अपने दम पर फावड़ा चलाकर और पसीना बहाकर 40 फीट लंबा व चौड़ा तालाब खोद डाला. ताकि गांव की महिलाएं बिना डर और दूरी तय किए सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकें. आइये देखते हैं इंद्र बहादुर की यह अद्भुत कहानी, जो आस्था और जज्‍बे की मिसाल बन गई है. 

अकेले म‍िट्टी खोद बना दिया तालाब 
सोनभद्र के नगवां ब्लॉक के बिछिया गोसा गांव के रहने वाले 45 वर्षीय इंद्र बहादुर किसी प्रेरणा से कम नहीं हैं. जहां गांव के बाकी लोग सरकारी व्‍यवस्‍था का इंतजार करते रहे, वहीं इंद्र बहादुर ने खुद तालाब खोदने की ठान ली. इस बार छठ पूजा के लिए गांव की महिलाएं नदी पार नहीं जाएंगी. बल्कि गांव में ही तालाब में सूर्यदेव का अर्घ्‍य दे सकेंगी. 

2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था 
बताया गया कि गांव में तालाब तो दूर एक छोटा कुंड तक नहीं था. हर साल महिलाओं को 2 किलोमीटर दूर कर्मनाशा नदी तक अर्घ्य देने जाना पड़ता था. जहां मगरमच्छ और जहरीले जीवों का डर बना रहता था. नदी के किनारे बिजली या प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं थी. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए इंद्र बहादुर ने यह कारनामा कर दिखाया. बस फिर क्या था आस्था ने जब जुनून का रूप लिया, तो इंद्र बहादुर ने गांव समाज की जमीन पर फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी. 

12 घंटे तक पांच महीने की खुदाई 
दिन में 12 घंटे तक काम कभी दिन में, कभी रात में और पांच महीनों की अथक मेहनत के बाद 40 फीट लंबा और 5 फीट गहरा तालाब तैयार कर दिया. तालाब में बोरिंग करवाकर पानी की व्यवस्था भी कर दी गई. अब इसी तालाब से गांव की महिलाएं सूर्यदेव को अर्घ्य देंगी. इंद्र बहादुर के इस काम से पूरा गांव खुश है. लोग उन्हें सोनभद्र का माझी कहकर बुला रहे हैं. ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने भी उन्हें सम्मानित किया और कहा कि इंद्र बहादुर ने साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए, तो कोई काम असंभव नहीं. 

इंद्र बहादुर को सम्‍मानित किया
एक अकेले व्यक्ति की लगन ने पूरे गांव को छठ पूजा का घाट दिया और साबित कर दिया कि आस्था जब कर्म बन जाए, तो धरती पर भी चमत्कार होता है. वहीं, क्षेत्र में तालाब बनाने की चर्चा होने के बाद ब्लाक प्रमुख नगवां आलोक सिंह भी मौके पर पहुंचे और इंद्र बहादुर के इस काम की सराहना की और इंद्र बहादुर को सम्मानित भी किया. साथ ही उन्होंने ने यह आश्वशन दिया कि जल्द ही प्रयास कर इस तालाब को पक्का घाट बनवाया जाएगा. 

