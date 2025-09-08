मिर्जापुर के विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदला, गृह मंत्रालय ने दी अनुमति, योगी सरकार ने जारी की अधिसूचना

Mirzapur News: मिर्जापुर में वर्षों से उठ रही मांग को यूपी सरकार ने आखिरकार पूरा कर दिया। अब विन्ध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘विन्ध्याचल धाम रेलवे स्टेशन’ कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की. स्टेशन का नया नाम- VINDHYACHAL DHAM RAILWAY STATION हो गया है.

गृह मंत्रालय से मंजूरी के बाद अधिसूचना

प्रमुख सचिव अजय चौहान द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक नाम परिवर्तन अधिसूचना के निर्गत होते ही प्रभावी हो गया है. स्टेशन का नया नाम रोमन लिपि में VINDHYACHAL DHAM RAILWAY STATION और देवनागरी लिपि में विन्ध्याचल धाम रेलवे स्टेशन अंकित किया जाएगा.

संबंधित विभागों को भेजा गया पत्र

शासन ने सर्वे ऑफ इंडिया, रेलवे मंत्रालय, डाक विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय समेत कई विभागों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश भेज दिए हैं. साथ ही प्रयागराज स्थित मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय को आदेशित किया गया है कि अधिसूचना को यूपी गजट में प्रकाशित किया जाए.

क्यों बदला नाम

विन्ध्याचल धाम देवी विंध्यवासिनी के मंदिर के कारण देशभर में आस्था का बड़ा केंद्र है. स्थानीय लोग लंबे समय से स्टेशन का नाम बदलकर धार्मिक पहचान से जोड़ने की मांग कर रहे थे. शासन का कहना है कि नए नाम से धाम की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान और स्पष्ट होगी.

