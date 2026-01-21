मीरजापुर: मंदिर परिसर में निकला 10 फीट लंबा विशालकाय अजगर, मची अफरा-तफरी

मीरजापुर/राजेश मिश्र: यूपी के मीरजापुर जिले में छानबे ब्लॉक नीबी के गहरवार गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गांव स्थित हनुमान मंदिर के पास एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया. मंदिर परिसर के समीप अजगर के अचानक निकल आने से आसपास मौजूद ग्रामीणों में दहशत फैल गई. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और किसी अनहोनी की आशंका से लोग भयभीत हो उठे.

वन विभाग ने पकड़ा विशालकाय अजगर

ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. टीम ने पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ करीब 10 फीट लंबे विशालकाय अजगर को वन कर्मियों की सूझबूझ और अनुभव के चलते अजगर को सुरक्षित पकड़ कर अपने साथ ले गई और उसे जंगल के सुरक्षित क्षेत्र में छोड़ दिया, ताकि वह अपने प्राकृतिक वातावरण में वापस लौट सके.

ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि अजगर या किसी ग्रामीण को कोई नुकसान न पहुंचे. वन विभाग की त्वरित और सफल कार्रवाई से गांव के लोगों ने राहत की सांस ली. ग्रामीणों ने विभागीय टीम की सराहना करते हुए कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है, हालांकि एहतियात के तौर पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

