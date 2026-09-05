गंगा के रौद्र रूप से थर्राया मीरजापुर! डूबे खेत-खलिहान और श्मशान घाट, सड़क किनारे तिरपाल तानने को मजबूर परिवार

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Mirzapur Flood News/ राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में मोक्षदायिनी गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर ने तटवर्ती और ग्रामीण इलाकों में खौफ पैदा कर दिया है. गंगा का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति दिन-ब-दिन विकराल होती जा रही है. नदी के इस रौद्र रूप के चलते तटवर्ती इलाकों के दर्जनों गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं. खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.
खेत-खलिहान डूबे, किसानों पर आर्थिक संकट की मार
प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के लिए 37 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं. इसके बावजूद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. जिसके चलते वे सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं. गंगा के लगातार बढ़ते पानी ने सबसे गहरी चोट किसानों पर की है. तटवर्ती गांवों के कई हेक्टेयर में फैले खेत-खलिहान पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गए हैं. खेतों में लहलहाती खड़ी फसलें जलमग्न होकर बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों के सामने भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.
सड़क किनारे तिरपाल तानकर शरण लेने को मजबूर
इसके अलावा बाढ़ के कारण पशुओं के चारे की भी गंभीर समस्या पैदा हो गई है. चारागाहों के डूब जाने से पशुपालक भारी परेशानी में हैं. ग्रामीणों को डर है कि अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा, तो पानी उनके घरों के भीतर तक घुस जाएगा. खतरे को भांपते हुए सैकड़ों परिवार अपना जरूरी सामान समेटकर अपने मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों और सड़क के किनारे तिरपाल तानकर शरण ले रहे हैं.
अंतिम संस्कार में भी भारी दिक्कतें
इस प्राकृतिक आपदा के बीच एक और बड़ी परेशानी सामने आई है. गंगा किनारे के शवदाह स्थल भी बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं. इसके चलते अंतिम संस्कार के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्हें नए स्थानों की तलाश करनी पड़ रही है. प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं. अधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों में बिना वजह आवागमन न करने की हिदायत दी है.
प्रशासन अलर्ट, गंगा के जलस्तर पर टिकीं नजरें
37 बाढ़ चौकियों के जरिए हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. फिलहाल, ग्रामीणों की चिंता भरी नजरें गंगा के जलस्तर पर टिकी हैं. अगर पानी में बढ़ोतरी जारी रही, तो तटवर्ती गांवों में यह संकट और भी भयावह हो सकता.
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