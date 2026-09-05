गंगा के रौद्र रूप से थर्राया मीरजापुर! डूबे खेत-खलिहान और श्मशान घाट, सड़क किनारे तिरपाल तानने को मजबूर परिवार

खेत-खलिहान डूबे, किसानों पर आर्थिक संकट की मार

प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के लिए 37 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं. इसके बावजूद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. जिसके चलते वे सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं. ​गंगा के लगातार बढ़ते पानी ने सबसे गहरी चोट किसानों पर की है. तटवर्ती गांवों के कई हेक्टेयर में फैले खेत-खलिहान पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गए हैं. खेतों में लहलहाती खड़ी फसलें जलमग्न होकर बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों के सामने भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.