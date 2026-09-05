Add Zee Business As A Preferred Source
App

गंगा के रौद्र रूप से थर्राया मीरजापुर! डूबे खेत-खलिहान और श्मशान घाट, सड़क किनारे तिरपाल तानने को मजबूर परिवार

Mirzapur Flood News: मीरजापुर में गंगा का बढ़ता जलस्तर अब तटवर्ती इलाकों के लिए बड़ा संकट बन गया है. नदी का पानी तेजी से रिहायशी और ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ के हालात डरावने होते जा रहे हैं. गंगा के इस रौद्र रूप से तटवर्ती गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं. हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 05, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:09 PM IST
गंगा के रौद्र रूप से थर्राया मीरजापुर! डूबे खेत-खलिहान और श्मशान घाट, सड़क किनारे तिरपाल तानने को मजबूर परिवार
Image Credit: Mirzapur Flood News

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खुशखबरी! सोने के रेट में तगड़ी गिरावट,चांदी थमी, जानें UPमें 10 gm गोल्ड का ताजा भाव
2
3
4
5