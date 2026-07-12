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मीरजापुर 'जिम जिहाद' कांड: गैंग लीडर इमरान की 50 लाख की दूसरी संपत्ति भी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ा एक्शन

Mirzapur News: मीरजापुर में जिम जिहाद मामले के सरगना गैंगस्टर इमरान खान की 50 लाख रुपये की दूसरी संपत्ति भी कुर्क हो गई है. गैंगस्टर एक्ट के तहत यह बड़ी कार्रवाई हुई है. इससे पहले 7 जुलाई को 11.66 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई थी.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 12, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:14 AM IST
मीरजापुर 'जिम जिहाद' कांड: गैंग लीडर इमरान की 50 लाख की दूसरी संपत्ति भी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ा एक्शन
Image Credit: Mirzapur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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