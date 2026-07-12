मीरजापुर 'जिम जिहाद' कांड: गैंग लीडर इमरान की 50 लाख की दूसरी संपत्ति भी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ा एक्शन

क्या है ये पूरा मामला?

इस पूरे मामले में देहात कोतवाली के निरीक्षक अपराध मनोज कुमार ने बताया कि दो युवतियों ने पांच जिम आयरन फायर, बी-फीट व केजीएन एक, दो, तीन के मालिक व ट्रेनर पर जिम में जाने पर महिलाओं व युवतियों का अश्लील फोटो, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और मतांतरण कराने के आरोप में 19 व 20 जनवरी को देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें 39 वीं वाहिनी पीएसी के पास कटरा कोतवाली के रबैना निवासी इमरान खान सहित दस आरोपित शामिल हैं. इमरान खान मुख्य आरोपित हैं, जो गैंग लीडर है. इसलिए पुलिस ने इमरान व इसके भाई जहीर पर गैंग्सटर के तहत कार्रवाई की है.