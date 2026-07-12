मीरजापुर 'जिम जिहाद' कांड: गैंग लीडर इमरान की 50 लाख की दूसरी संपत्ति भी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ा एक्शन

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Mirzapur News/ राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले के देहात कोतवाली में दर्ज जिम जिहाद मामले में पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने गैंग लीडर इमरान की लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क कर दी. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप के तहत किया गया. इससे पहले 7 जुलाई को 11.66 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी.
कार्रवाई के दौरान ये अधिकारी रहे मौजूद
शनिवार को नायब तहसीलदार सदर सुरेंद्र प्रताप सिंह, थाना पड़री प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह, निरीक्षक अपराध कोतवाली देहात मनोज कुमार सिंह और पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है. इस टीम ने इमरान खान की ग्राम मेवली स्थित आराजी संख्या 265, रकबा 0.7330 हेक्टेयर (सह-खातेदार) भूमि को कुर्क कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये है. आरोप है कि यह संपत्ति आरोपित ने अवैध तरीके से अर्जित की है.
इमरान के खिलाफ कई मुकदमे हैं दर्ज
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफिया और संगठित अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. पुलिस के मुताबिक, इमरान के खिलाफ मीरजापुर और वाराणसी के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी, आईटी एक्ट, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.
क्या है ये पूरा मामला?
इस पूरे मामले में देहात कोतवाली के निरीक्षक अपराध मनोज कुमार ने बताया कि दो युवतियों ने पांच जिम आयरन फायर, बी-फीट व केजीएन एक, दो, तीन के मालिक व ट्रेनर पर जिम में जाने पर महिलाओं व युवतियों का अश्लील फोटो, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और मतांतरण कराने के आरोप में 19 व 20 जनवरी को देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें 39 वीं वाहिनी पीएसी के पास कटरा कोतवाली के रबैना निवासी इमरान खान सहित दस आरोपित शामिल हैं. इमरान खान मुख्य आरोपित हैं, जो गैंग लीडर है. इसलिए पुलिस ने इमरान व इसके भाई जहीर पर गैंग्सटर के तहत कार्रवाई की है.
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