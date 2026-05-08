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मिर्जापुर जिम कांड: अश्लील वीडियो के जरिए वसूली और धर्मांतरण के काले खेल में 6,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

Mirzapur News: मिर्जापुर जनपद में जिम की आड़ में चल रहे एक बड़े धर्मांतरण और अवैध वसूली के नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. इस पूरे प्रकरण में देहात कोतवाली पुलिस ने अपनी सघन विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में 6,000 पन्नों का विस्तृत आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 08, 2026, 12:35 PM IST
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मिर्जापुर जिम कांड: अश्लील वीडियो के जरिए वसूली और धर्मांतरण के काले खेल में 6,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

मीरजापुर न्यूज/राजेश मिश्रा: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में जिम की आड़ में चल रहे एक बड़े धर्मांतरण और अवैध वसूली के नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. इस पूरे प्रकरण में देहात कोतवाली पुलिस ने अपनी सघन विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में 6,000 पन्नों का विस्तृत आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है. यह मामला न केवल युवतियों की सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि इसमें धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ और संगठित अपराध के गहरे तार जुड़े हुए हैं.

षड्यंत्र की शुरुआत और कार्यप्रणाली
इस काले खेल की शुरुआत मिर्जापुर के विभिन्न जिमों जैसे केजीएन (ख्वाजा गरीब नवाज), बी फिट और आयरन फायर से हुई. यहां आने वाली लड़कियों को जिम संचालक और ट्रेनर अपनी बातों में फंसाकर पहले उनसे दोस्ती करते थे. इसके बाद, आरोपियों द्वारा चोरी-छिपे या झांसा देकर युवतियों की अश्लील वीडियो बनाई जाती थी. इन्हीं वीडियो का सहारा लेकर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था और उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी. 19 जनवरी को दो पीड़ित युवतियों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी ने इस पूरे घिनौने अपराध से पर्दा उठाया.

धर्मांतरण के लिए मानसिक और धार्मिक दबाव
जांच में यह बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि आरोपियों का उद्देश्य केवल धन उगाही नहीं था, बल्कि वे एक सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण का एजेंडा चला रहे थे. पीड़ित युवतियों को अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर बुरका पहनने और मजारों पर जाने के लिए मजबूर किया जाता था. आरोपियों द्वारा उन्हें कलमा पढ़ने और अपना धर्म बदलने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. इस कार्य में स्थानीय मौलवी खलीलुर्रहमान की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया.

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मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिसिया कार्रवाई
पुलिस ने इस मामले में कठोर कदम उठाते हुए मुख्य आरोपी इमरान खान को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ लुक आउट नोटिस और 25 हजार का इनाम घोषित था. इसके अलावा आयरन फायर जिम के संचालक और जीआरपी सिपाही इरशाद सहित कुल नौ से अधिक आरोपियों को जेल भेजा गया है. फरार चल रहे आरोपियों, जिनमें इमरान का भाई अशफाक उर्फ लकी अली भी शामिल था, को भी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दबोच लिया.पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के अनुसार, विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की संख्या में वृद्धि की गई और जांच के हर पहलू को गंभीरता से परखा गया.

न्यायिक स्थिति और भविष्य की राह
वर्तमान में, मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद न्यायाधीश ने सभी मुख्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. पुलिस द्वारा प्रस्तुत 6,000 पन्नों के आरोप पत्र में तकनीकी साक्ष्य, गवाहों के बयान और डिजिटल सबूतों को शामिल किया गया है। अब यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणा के लिए तैयार है, जहां गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से यह संदेश गया है कि सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी संगठित अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

 

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