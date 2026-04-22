Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3188854
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

मीरजापुर में ट्रक ने दो कारों में मारी टक्कर, 6 लोग जिंदा जले, सीएम योगी ने जताया दुख

Mirzapur Road Accident: मीरजापुर के ड्रमंड गंज थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में 6 लोगों की मौत की चर्चा है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 22, 2026, 10:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mirzapur Road Accident
Mirzapur Road Accident

Mirzapur Road Accident: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया. बड़का मोड ड्रमंड गंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने दो कारों में टक्कर मार दी. हादसे में दोनों कार में सवार 6 लोगों की मौत की खबर है. बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद कारों में आग लग गई, कार में बैठे आधा दर्जन लोग जिंदा जल गए. हादसे के बाद हड़कंप मच गया. सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Mirzapur Road Accident

Trending news

Mirzapur Road Accident
मीरजापुर में ट्रक ने दो कारों में मारी टक्कर, 6 लोग जिंदा जले, CM योगी ने जताया दुख
Moradabad latest news
डंपर की टक्कर से टेंपो के उड़े परखच्चे! मची चीख-पुकार; 2 महिलाओं की मौत, कई घायल
Hamirpur Accident
हमीरपुर में रुह कंपाने वाला हादसा, कार और बाइक की भयंकर टक्कर, 3 चचेरे भाइयों की मौत
Agra News
पहले ही दिन सख्त तेवर में दिखें आगरा के नए डीएम, सुबह-सुबह ही जिला अस्पताल में छापा
Rampur News
10वीं की छात्रा बनीं 1 दिन की DM, 'जी मैडम' कहते दिनभर पीछे-पीछे घूमते रहे अधिकारी
Hardoi News
गंगा एक्सप्रेसवे का ऐतिहासिक तोहफा, 29 अप्रैल को पीएम मोदी का हरदोई दौरा
hathras news
'शादी रोक दो, बारात लेकर अभी लौट जाओ...'पुलिस की एंट्री से थम गई बारात
Agra News
आगरा में महिला बिल पर सियासी संग्राम: बेबीरानी मौर्य का विपक्ष पर तीखा प्रहार
aligarh latest news
खून से लथपथ भाजपा नेता के पिता का शव मिला, मौके से चाकू भी बरामद; इलाके में सनसनी
up board result 2026
ये है दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड, CBSE-ICSE भी इसके आगे बौने