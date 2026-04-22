मीरजापुर में ट्रक ने दो कारों में मारी टक्कर, 6 लोग जिंदा जले, सीएम योगी ने जताया दुख

Mirzapur Road Accident: मीरजापुर के ड्रमंड गंज थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में 6 लोगों की मौत की चर्चा है.
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Mirzapur Road Accident: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया. बड़का मोड ड्रमंड गंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने दो कारों में टक्कर मार दी. हादसे में दोनों कार में सवार 6 लोगों की मौत की खबर है. बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद कारों में आग लग गई, कार में बैठे आधा दर्जन लोग जिंदा जल गए. हादसे के बाद हड़कंप मच गया. सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है.