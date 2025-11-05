Mirzapur News: मीरजापुर के नन्हे विनायक की जिंदगी दांव पर, 9 करोड़ के इंजेक्शन पर टिकी उम्मीदें, पिता ने लगाई मदद की गुहार

Mirzapur News: मीरजापुर जिले का एक परिवार इन दिनों दर्द और उम्मीद के बीच झूल रहा है. तीन साल इंतजार के बाद जब घर में नन्हा विनायक जन्मा तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा. लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था.
Mirzapur News/राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर के जमालपुर क्षेत्र के करजी गांव निवासी आलोक कुमार द्विवेदी का परिवार इन दिनों विकट स्थिति से गुजर रहा है. विवाह के करीब तीन साल बाद घर में बेटे विनायक का जन्म हुआ तो परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई. लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी. धीरे-धीरे मासूम विनायक की तबीयत बिगड़ने लगी. जांच में सामने आया कि वह दुर्लभ बीमारी “स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी (SMA)” से पीड़ित है.
नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के जीवन को बचाने के लिए करीब 9 करोड़ रुपये की लागत वाला एक विशेष इंजेक्शन आवश्यक है, जिसे दो वर्ष की उम्र से पहले लगाना जरूरी है.
पिता आलोक, जो वाराणसी के एक निजी संस्थान में नौकरी करते हैं, अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटे की तस्वीर, मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों द्वारा जारी स्टीमेट साझा करते हुए जनसहयोग की अपील की है. अब तक लोगों की मदद से लगभग 8.12 लाख रुपये की राशि एकत्र हो पाई है, जो कुल लागत के मुकाबले बहुत कम है.
परिवार की उम्मीदें अब सरकार और समाज पर टिकी हैं. मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बच्चे के उपचार के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की सिफारिश की है.
