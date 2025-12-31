Mirzapur: थाने के बाहर "ओके मारब कट्टा निकाल के" गाने पर बनाई रील, पुलिस ने दो युवकों को भेजा हवालात

मीरजापुर/राजेश मिश्र: यूपी के मिर्जापुर जिले में कटरा कोतवाली के सामने सोशल मीडिया पर चर्चित होने की चाह में बनाई गई एक रील दो युवकों को भारी पड़ गई। कटरा कोतवाली के सामने कट्टा लहराएंगे गाने पर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना युवकों को हवालात तक पहुंचा गया. वीडियो सामने आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया.

पुलिस का क्या कहना?

पुलिस के अनुसार इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हुई थी, जिसमें थाने के सामने "ओके मारब कट्टा निकाल के" गाने पर एक युवक रील बनाता दिखाई दे रहा था. जबकि उसका साथी रिकॉर्ड कर रहा है. जांच में युवक की पहचान निखिल कुमार पुत्र सचिन, उम्र लगभग 18 वर्ष, निवासी कोतवाली कटरा के रूप में हुई. निखिल कपड़े की एक दुकान पर काम करता है और उसने अपने मित्र की इंस्टाग्राम आईडी से यह रील बनाई थी.

आरोपियों ने स्वीकार की गलती

रील के संज्ञान में आते ही कोतवाली कटरा पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान युवकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने केवल इंस्टाग्राम पर व्यूज बढ़ाने के उद्देश्य से भूलवश इस प्रकार की रील बनाई थी. उन्होंने पुलिस के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में इस तरह की हरकत न करने का आश्वासन भी दिया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थान, विशेषकर थाना परिसर के सामने इस प्रकार की रील बनाना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. क्षेत्राधिकारी नगर विवेक जावला ने बताया कि दोनों युवकों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

