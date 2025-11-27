मिर्जापुर में खदान हादसा: मुंशी की दर्दनाक मौत, शव लेकर भागने का आरोप… ग्रामीणों ने पकड़ा, मैनेजर बंधक

Mirzapur mining accident/राजेश मिश्र: उत्‍तर प्रदेश के सोनभद्र हादसे के बाद एक बार फिर मिर्जापुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अहरौरा क्षेत्र के कंचनपुर खनन क्षेत्र में देर रात खनन के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. पोकलैंड मशीन की चपेट में आने से खदान के मुंशी की मौके पर ही मौत हो गई.

शव लेकर भागने की कोशिश फेल, ग्रामीणों ने पकड़ा

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि हादसे के बाद खनन पट्टा धारक श्याम सिंह के इशारे पर खदान मालिक के कर्मचारी शव को लेकर भागने की फिराक में थे. लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और खदान मैनेजर को बंधक बना लिया.

पुलिस ने शव कब्जे में लिया

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वहीं, ग्रामीणों की नाराजगी देखते हुए पुलिस फोर्स को भी मौके पर तैनात किया गया. ग्रामीणों का आरोप है कि सोनभद्र में हुए हादसे के बाद भी जिले का खनन विभाग रात में हो रहे अवैध खनन पर कोई सख्ती नहीं दिखा रहा था.

कंचनपुर खदान क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर अंधाधुंध रात्रिकालीन खनन किया जा रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ. पुलिस ने खदान मालिक और कर्मचारियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है. ग्रामीणों का कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

खबर अपडेट की जा रही है...

