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मीरजापुर: दो घंटे की झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, लेकिन बदहाल सड़कों ने खोली विकास की पोल

मीरजापुर में बीती रात दो घंटे से अधिक हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत तो दिलाई, लेकिन नगर की बदहाल सड़कों और जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी. तेज बारिश के बाद कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जबकि अमृत जल योजना और सीवर परियोजना के तहत खोदी गई सड़कों पर बने गड्ढों ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दीं.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 10, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:52 PM IST
मीरजापुर: दो घंटे की झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, लेकिन बदहाल सड़कों ने खोली विकास की पोल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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