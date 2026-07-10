मीरजापुर: दो घंटे की झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, लेकिन बदहाल सड़कों ने खोली विकास की पोल

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मीरजापुर/राजेश मिश्र: मीरजापुर जनपद में बीती रात मौसम के बदले मिजाज ने जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दिलाई, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका और कार्यदायी संस्थाओं के दावों की हवा निकाल दी. करीब दो घंटे से अधिक समय तक हुई तेज बारिश के बाद नगर की बदहाल सड़कें और लचर जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह बेनकाब हो गई. स्थिति यह रही कि मुख्य मार्गों से लेकर गलियों तक में जलभराव हो गया, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
उमस से राहत, पर बिजली ने छुड़ाए पसीने
रात में अचानक तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे कई दिनों से उमस झेल रहे लोगों ने राहत की सांस ली. हालांकि, बारिश शुरू होते ही नगर के अधिकांश इलाकों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई. कई घंटों तक छाए अंधेरे के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसे बहाल करने में विद्युत विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी.
'अमृत' और 'सीवर' योजना के गड्ढे बने मुसीबत
बारिश के बाद नगर की बदहाली का सबसे बदसूरत चेहरा उन सड़कों पर देखने को मिला, जहां अमृत जल योजना और सीवर परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई थी. बारिश के पानी के कारण खोदी गई सड़कों की मिट्टी अंदर तक धंस गई, जिससे जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं. इन छिपे हुए गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने और पैदल राहगीरों के चोटिल होने का खतरा बेहद बढ़ गया है.
10 दिन पहले बनी सड़क धंसी, इमामबाड़ा–विंध्याचल मार्ग पर लगा जाम
नगर के सबसे व्यस्त और प्रमुख मार्गों में शुमार इमामबाड़ा–विंध्याचल मार्ग पर जलभराव के बीच सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस सड़क का निर्माण महज 10 दिन पहले ही कराया गया था. पहली ही बारिश में सड़क धंसने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
इस बड़े गड्ढे के कारण इस व्यस्त मार्ग पर दिनभर वाहनों की रफ्तार थमी रही, जिससे रह-रहकर लंबा जाम लगता रहा. स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि जलभराव की समस्या से निजात दिलाने और इन खतरनाक गड्ढों को तत्काल ठीक कराने के लिए युद्धस्तर पर कदम उठाए जाएं, ताकि किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके.