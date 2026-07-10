मीरजापुर: दो घंटे की झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, लेकिन बदहाल सड़कों ने खोली विकास की पोल

मीरजापुर/राजेश मिश्र: मीरजापुर जनपद में बीती रात मौसम के बदले मिजाज ने जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दिलाई, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका और कार्यदायी संस्थाओं के दावों की हवा निकाल दी. करीब दो घंटे से अधिक समय तक हुई तेज बारिश के बाद नगर की बदहाल सड़कें और लचर जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह बेनकाब हो गई. स्थिति यह रही कि मुख्य मार्गों से लेकर गलियों तक में जलभराव हो गया, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.