Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3085142
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

फोन में 50 लड़कियों के वीडियो, 6 लग्जरी गाड़ी जब्त... मिर्जापुर 'जिम जिहाद' का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Mirzapur: मिर्जापुर के डीआईजी सोमेन वर्मा ने मीरजापुर के 'जिम धर्मांतरण' और यौन शोषण मामले में बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने 25 हजार के इनामी आरोपी इमरान को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने 6 लग्जरी गाड़ियां जब्त की है तो वहीं आरोपी के फोन से बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 24, 2026, 08:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोन में 50 लड़कियों के वीडियो, 6 लग्जरी गाड़ी जब्त... मिर्जापुर 'जिम जिहाद' का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Rajesh Mishra/Mirzapur: मिर्जापुर के डीआईजी सोमेन वर्मा ने मीरजापुर के 'जिम धर्मांतरण' और यौन शोषण मामले में बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने 25 हजार के इनामी आरोपी इमरान को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने 6 लग्जरी गाड़ियां जब्त की है तो वहीं आरोपी के फोन से बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. 

खबर लिखी जा रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

mirzapur latest news

Trending news

Bundelkhand Weather Today
यूपी के कैसा रहेगा 25 जनवरी का मौसम, क्या बुंदेलखंड में होगी बारिश?
hathras latest news
हाथरसवालों का 29 साल का इंतजार खत्म! शहर के पास ट्रांसपोर्ट नगर की कवायद तेज
Agra News
आगरा को मेट्रो की रफ्तार: जून से दूसरे कॉरिडोर का ट्रायल
Prayagraj news
प्रयागराज माघ मेले में एक बार फिर लगी आग, टेंट व सामान जलकर राख
Muzaffarnagar news
दिल्ली–दून हाईवे पर बनेगा छह लेन ओवरब्रिज, केंद्रीय मंत्रालय से मिली हरी झंडी
jalaun news
जालौन में दिल दहला देने वाली वारदात, 13 वर्षीय मासूम से कई बार दुष्कर्म, हालत नाजुक
Varanasi latest news
गाड़ियों के पीछे जिस्म फरोशी! पुलिस का मोटर वर्कशाॉप में चल रहे सेक्स रैकेट पर छापा
Meerut News
मेरठ में चाइनीज मांझे का कहर, ड्यूटी पर जा रहे दरोगा की गर्दन कटी
UP Politics
कांग्रेस को बड़ा झटका, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने साथियों के साथ दिया इस्तीफा
prayagraj latest news
पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को नोटिस, शंकराचार्य और बटुकों के साथ दुर्व्यवहार का मामला