Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3021279
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

रफ्तार में थी कार..पहले सड़क पर खड़े 2 लोगों को रौंदा फिर खड़े ट्रक में जा घुसी, हादसे में बाप-बेटे समेत 4 की मौत

Mirzapur Accident: यूपी के मिर्जापुर जिले में शुक्रवार को एक बड़े सड़क हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं यूपी के कन्नौज -आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक हादसे में एक की मौत हो गई है तो फतेहपुर जिले में दो  ट्रेलर भिड़ गए हैं.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

mirzapur news
mirzapur news

राजेश मिश्रा/Mirzapur Road Accident: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस सड़क हादसे में बाप-बेटे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है.  बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण कार खड़े हुए ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़कर करीब 50 मीटर तक बिखर गए. सड़क हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस रेस्‍क्‍यू और राहत कार्य के लिए पहुंची. मिली जानकारी के मुताबिक कार में सवार परिवार प्रयागराज का था और वाराणसी जा रहा था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

 सड़क हादसे में 4 की मौत
ये भीषण सड़क हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे कछवा थाना क्षेत्र के कटका गोदाम के पास हुआ.  शुरुआती जांच में हादसे की 2 संभावित वजहें कोहरा और झपकी लगना माना जा रहा है.  पुलिस का कहना है कि कार की रफ्तार तेज थी और कम विजिबिलिटी की वजह से ड्राइवर सड़क पर खड़े 2 लोगों को नहीं देख पाया.  दो लोगों को कार रौंदते हुए सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ

Add Zee News as a Preferred Source

कन्नौज -आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा
कन्नौज -आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है. ये हादसा लखनऊ से आगरा की तरफ जाते समय हुआ. ट्रक खड़े कंटेनर में जा घुसा. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और तीन घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को यूपीडा कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. जानकारी के मुताबिक लघुशंका के लिए कंटेनर चालक खड़े थे.  शव को मोर्चरी में रखवाया गया. आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के तालग्राम थाना क्षेत्र का मामला है.

फतेहपुर जिले में दो ट्रेलर की भिड़त
फतेहपुर जिले में दो ट्रेलर आपस में भिड़ गए. इस हादसे में तीन घायल हो गए हैं. दो की हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती
हैं. हादसे के बाद हाईवे पर ट्रेलर में लदा धान फैला  हुआ है. पुलिस मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी है.कल्याण थाना क्षेत्र के मुरादीपुर चौराहे की घटना है.

TAGS

Mirzapur Road Accidentmirzapur newsmirzapur latest newsRoad accident in mirzapur

Trending news

sir in up
SIR अभियान में जुटी सपा, सभी जिलों के लिए 44 नेताओं को अखिलेश ने सौंपी जिम्मेदारी
Firozabad Hamuman Mandir
UP के इस सिद्ध पीठ ने भारत के चुनिंदा मंदिरों में बनाई जगह, खानपान जीतेगा सबका दिल!
Mirzapur Road Accident
मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा: खड़े ट्रक में जा घुसी कार, बाप-बेटे समेत 4 की मौत
Devkinandan Thakur Maharaj
देवकीनंदन ठाकुर महाराज का बड़ा ऐलान, इस दिन मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का करेंगे दर्शन
Yogi Government Order on Aadhaar Card
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड
Zia ur Rahman Barq
सपा सांसद ज़िया उर रहमान बर्क को राहत, हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करने को मिला समय
Uttarakhand news
LUCC घोटाले में CBI का एक्शन, 46 लोगों पर FIR, एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ आरोपी
Hardoi News
हरदोई में दबंगों का तांडव, महिला और बुजुर्गों पर लाठी-डंडे बरसाए; 6 की हालत गंभीर
Firozabad property fraud
SIR फॉर्म न भरा तो देश से बाहर भेज देंगे...भाई ने डर दिखाकर अपने नाम कर ली प्रॉपर्टी
Lucknow news
लखनऊ पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू, CM योगी ने किया स्वागत,कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन