रफ्तार में थी कार..पहले सड़क पर खड़े 2 लोगों को रौंदा फिर खड़े ट्रक में जा घुसी, हादसे में बाप-बेटे समेत 4 की मौत

राजेश मिश्रा/Mirzapur Road Accident: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस सड़क हादसे में बाप-बेटे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण कार खड़े हुए ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़कर करीब 50 मीटर तक बिखर गए. सड़क हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस रेस्‍क्‍यू और राहत कार्य के लिए पहुंची. मिली जानकारी के मुताबिक कार में सवार परिवार प्रयागराज का था और वाराणसी जा रहा था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

सड़क हादसे में 4 की मौत

ये भीषण सड़क हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे कछवा थाना क्षेत्र के कटका गोदाम के पास हुआ. शुरुआती जांच में हादसे की 2 संभावित वजहें कोहरा और झपकी लगना माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि कार की रफ्तार तेज थी और कम विजिबिलिटी की वजह से ड्राइवर सड़क पर खड़े 2 लोगों को नहीं देख पाया. दो लोगों को कार रौंदते हुए सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

कन्नौज -आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा

कन्नौज -आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है. ये हादसा लखनऊ से आगरा की तरफ जाते समय हुआ. ट्रक खड़े कंटेनर में जा घुसा. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और तीन घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को यूपीडा कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. जानकारी के मुताबिक लघुशंका के लिए कंटेनर चालक खड़े थे. शव को मोर्चरी में रखवाया गया. आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के तालग्राम थाना क्षेत्र का मामला है.

फतेहपुर जिले में दो ट्रेलर की भिड़त

फतेहपुर जिले में दो ट्रेलर आपस में भिड़ गए. इस हादसे में तीन घायल हो गए हैं. दो की हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती

हैं. हादसे के बाद हाईवे पर ट्रेलर में लदा धान फैला हुआ है. पुलिस मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी है.कल्याण थाना क्षेत्र के मुरादीपुर चौराहे की घटना है.