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मीरजापुर: ठंडी कोल्ड ड्रिंक मांगने पर दुकानदार का खौफनाक रूप, 8 माह की मासूम को 'कढ़ाई में तलने' की धमकी

Mirzapur News: मिर्जापुर रोडवेज परिसर में ठंडी कोल्ड ड्रिंक मांगने पर विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार ने ग्राहक की 8 महीने की बच्ची को खौलते तेल में तलने की धमकी दे डाली. पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 11, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:32 PM IST
मीरजापुर: ठंडी कोल्ड ड्रिंक मांगने पर दुकानदार का खौफनाक रूप, 8 माह की मासूम को 'कढ़ाई में तलने' की धमकी
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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