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मीरजापुर/राजेश मिश्र: मीरजापुर के नगर के कोतवाली कटरा थाना क्षेत्र के रोडवेज परिसर से एक बेहद हैरान करने वाला और संवेदनहीन मामला सामने आया है. यहां एक दुकान पर ठंडी कोल्ड ड्रिंक मांगने को लेकर हुए मामूली विवाद में दुकानदार ने न सिर्फ ग्राहक के साथ मारपीट और गाली-गलौज की, बल्कि उसकी 8 महीने की मासूम बच्ची को खौलते तेल की कढ़ाई में तलकर जान से मारने की खौफनाक धमकी भी दे डाली. इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार गहरे खौफ में है.
क्या है पूरा मामला?
रोडवेज मार्ग के रहने वाले पीड़ित सूरज कसेरा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 10 जून की रात करीब 9:30 बजे वह अपनी 8 महीने की मासूम बेटी को गोद में लेकर रोडवेज परिसर स्थित विशाल गुप्ता उर्फ गोलू की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए थे.
दुकानदार ने जब उन्हें गर्म कोल्ड ड्रिंक दी, तो सूरज ने विनम्रतापूर्वक ठंडी कोल्ड ड्रिंक देने का अनुरोध किया. बस इतनी सी बात पर दुकानदार विशाल उर्फ गोलू आपा खो बैठा और भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा.
मासूम को दी खौफनाक धमकी, रातभर नहीं सो सकी बच्ची
पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने गाली-गलौज का विरोध किया, तो दुकानदार ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान उनकी गोद में मौजूद 8 महीने की बच्ची पर भी हमला करने का प्रयास किया गया. हद तो तब हो गई जब आरोपी दुकानदार ने धमकी दी कि वह बच्ची को गर्म तेल की कढ़ाई में तल देगा.
शोर-शराबा और चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ. इस डरावनी घटना का असर मासूम पर भी पड़ा है. बच्ची की मां काजल सूरज वर्मा ने बताया कि इस हिंसक मारपीट और खौफनाक मंजर के कारण उनकी 8 महीने की बच्ची इतनी डर गई है कि वह रातभर सो नहीं पाई है. पूरा परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर है.
पहले भी यात्रियों से मारपीट का आरोप
स्थानीय लोगों और पीड़ित के अनुसार, आरोपी दुकानदार का व्यवहार पहले भी विवादित रहा है. करीब एक महीने पहले भी उक्त दुकानदार पर रोडवेज आने वाले यात्रियों के साथ मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लग चुका है.
पुलिसिया कार्रवाई और मांग
पीड़ित सूरज कसेरा ने थाना कोतवाली कटरा में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है. मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है. तहरीर के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.