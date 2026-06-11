पुलिसिया कार्रवाई और मांग

पीड़ित सूरज कसेरा ने थाना कोतवाली कटरा में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है. मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है. तहरीर के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.