मीरजापुर में तड़के सुबह मची चीख-पुकार! बेकाबू ट्रक मकान में घुसा, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत; दो की हालत गंभीर

कैसे हुआ ये हादसा?

घायलों का इलाज वाराणसी ट्रामा सेंटर में चल रहा है. यह हादसा जनपद के अहरौरा थाना क्षेत्र गांव कुदारन चौराहे के पास हुआ है. वाराणसी से सोनभद्र जा रहे सीमेंट से लदा तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने से वह अनिंयत्रित होकर घर में घुस गया. जिसमें पांच लोग मलबे में दब गए. सूचना मिलते ही तुरंत अहरौरा पुलिस मौके पर पहुंच कर राहत बचाव कार्य शुरू कर ट्रक और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला. जिसमें तीन की मौके पर ही मौत हो गई थी.