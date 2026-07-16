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मीरजापुर में तड़के सुबह मची चीख-पुकार! बेकाबू ट्रक मकान में घुसा, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत; दो की हालत गंभीर

Mirzapur Accident: मीरजापुर में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है. यहां एक तेज रफ्तार ट्रक टायर फटने से बेकाबू होकर घर में घुस गया. जिससे तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 16, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:02 AM IST
मीरजापुर में तड़के सुबह मची चीख-पुकार! बेकाबू ट्रक मकान में घुसा, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत; दो की हालत गंभीर
Image Credit: Mirzapur AccidentSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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