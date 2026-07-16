मीरजापुर में तड़के सुबह मची चीख-पुकार! बेकाबू ट्रक मकान में घुसा, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत; दो की हालत गंभीर

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Mirzapur Accident/ राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जनपद में गुरुवार तड़के भयंकर हादसा हो गया है. यहां वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर कुदारन गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक का टायर फट गया, जिससे वह बेकाबू होकर एक घर में घुस गया. इस हादसे में सो रहे पांच लोग मलबे में दब गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकला. जब तक उनको बाहर निकाला गया, तब तक तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि, दो लोग गंभीर रूप से घायल है.
कैसे हुआ ये हादसा?
घायलों का इलाज वाराणसी ट्रामा सेंटर में चल रहा है. यह हादसा जनपद के अहरौरा थाना क्षेत्र गांव कुदारन चौराहे के पास हुआ है. वाराणसी से सोनभद्र जा रहे सीमेंट से लदा तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने से वह अनिंयत्रित होकर घर में घुस गया. जिसमें पांच लोग मलबे में दब गए. सूचना मिलते ही तुरंत अहरौरा पुलिस मौके पर पहुंच कर राहत बचाव कार्य शुरू कर ट्रक और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला. जिसमें तीन की मौके पर ही मौत हो गई थी.
तीन लोगों की मौत, दो की हालत गंभीर
दो घायलों को इलाज के लिए सीएचसी चचेरी मोड़ चुनार भिजवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया है. मृतकों की पहचान राजाराम (करीब-47 वर्ष), सुखिया (करीब-70 वर्ष), चांदतारा (करीब-45 वर्ष) है. सभी कुदारन थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर के रहने वाले हैं. वहीं घायल सुहानी (करीब-12 वर्ष) और सुनील शर्मा (करीब-45 वर्ष) हैं.
पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग
स्थानीय महिला ने बताया कि घर में अचानक ट्रक घुस गया, इसमें सो रहे तीन लोगों की मौत हो गई है. दो गंभीर रूप से घायल हैं. पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है. घर का सामान का नुकसान हो गया. जिले का कोई प्रशासन नहीं पहुंचा, लोकल लोग पहुंचे हुए हैं. हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं, उनका बेहतर इलाज कराया जाए.
क्या बोली पुलिस?
वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन राजकुमार मीणा ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने से अनियंत्रित होकर घर में घुस गया. घर में सो रहे पांच लोग दब गए, जिसमें तीन की मौत हो गई है. दो घायल है, जिनका वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है. मृतक तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
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