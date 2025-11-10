बेटा खाना खा लो..! मां की डांट से नाराज युवती का दिल दहला देने वाला कदम, मची चीख पुकार

मीरजापुर/राजेश मिश्रा: मीरजापुर जिले में एक 18 वर्षीय युवती ने गंगा में छलांग लगा दी. युवती के इस कदम को देखकर मौके पर चीख पुकार मच गई. इस दौरान तैरना जानने के कारण करीब वह 20 मिनट पानी में तैरती रही. थक कर वह पानी में समा पाती उसके पहले ही कूदे दो नाविकों ने उसे बचा लिया. प्राथमिक उपचार के बाद समझाने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया. जान देने के पीछे का कारण मां की डांट बताया गया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल पूरा मामला चील्ह थाना क्षेत्र के पुराने बाड़ा का है. बताया गया कि युवती के पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं. शनिवार को अपनी इकलौती बेटी को मां ने खाना बनाने को कहा. इंटर में पढ़ने वाली युवती को यह बात इस कदर नागवार लगा कि घर से करीब दो किमी दूर जाकर गंगा नदी में कूद पड़ी. राहगीरों के शोर मचाने पर लगी भीड़ के बीच पुलिस और नाविकों की तत्परता से उसे डूबने से पहले बचा लिया गया.

पकड़ने दौड़े लोग तो नदी में कूदी

मामला शनिवार की शाम का है. जिसका वीडियो अब सामने आया है. बताया गया कि शास्त्री सेतु से आवागमन जारी था. इसी दौरान करीब 18 वर्षीय पैदल शास्त्री सेतु पर पहुंची. नगर की ओर वह बढ़ती रही. पुल के दक्षिणी छोर पर पहुंचने के पहले उसने चप्पल उतारा. पुल की रेलिंग को पार कर लटक है. उसकी हरकत देख लोगों ने शोर मचाया. उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो उसने रेलिंग को छोड़ दिया और नदी में कूद गई.

लगा जाम

थोड़ी ही देर में पुल पर भीड़ लगने के साथ ही जाम लग गया. घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री सेतु चौकी प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे. स्थानीय नाविकों की मदद से बचाव कार्य शुरू करवाया. तेज़ बहाव के बावजूद नाविकों ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही मिनटों में युवती को गंगा की धारा से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. पुलिस ने तत्काल युवती को प्राथमिक उपचार दिलवाया. युवती की जान बचने पर लोगों ने राहत की सांस ली.