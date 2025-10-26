Mirzapur News : मां बनी जल्लाद, मानसिक तनाव ने छीन ली तीन जिंदगियां, मीरजापुर में दिल दहला देने वाली वारदात

मीरजापुर न्यूज/राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक महिला ने पहले अपने दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में मातम छा गया और हर कोई दंग रह गया.

मानसिक रूप से अस्वस्थ थी महिला

मृतका की पहचान संगीता (30 वर्ष) पत्नी हरिशचंद्र के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि संगीता मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी. शनिवार की सुबह वह अपने मायके से ससुराल वापस आई थी. घर लौटने के कुछ ही घंटों बाद उसने पहले अपने चार वर्षीय बेटे शिवांश और 14 माह के छोटे बेटे शुभंकर के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने खुद रस्सी के सहारे फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

पति ने बताई अजीबोगरीब आदतें

मृतका के पति हरिशचंद्र ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी अक्सर प्रशांत किशोर के मोटिवेशनल स्पीच सुना करती थी और कई बार आजमगढ़ तक उनके कार्यक्रमों में भी गई थी. इसके अलावा वह तांत्रिकों और ओझाओं की बातों पर गहरा विश्वास करती थी तथा झाड़फूंक करवाने में भी रुचि रखती थी. परिजनों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से उसका व्यवहार असामान्य हो गया था.

पुलिस जांच में जुटी, शव पोस्टमार्टम को भेजे गए

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमरजीत चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. क्षेत्राधिकारी सदर अमर बहादुर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला मानसिक अस्थिरता के कारण आत्महत्या का लग रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है.

गांव में पसरा सन्नाटा

तीनों शव एक ही घर से मिलने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है. घटना स्थल पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और साक्ष्य एकत्र किए। फिलहाल, परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा रही है ताकि आत्महत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

