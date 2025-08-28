Sonbhadra News: फर्जी जाति प्रमाणपत्र लगाकर यूपी पुलिस में भर्ती, मध्यप्रदेश के चार युवक गिरफ्तार, जानें कैसे हुआ खुलासा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2900031
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

Sonbhadra News: फर्जी जाति प्रमाणपत्र लगाकर यूपी पुलिस में भर्ती, मध्यप्रदेश के चार युवक गिरफ्तार, जानें कैसे हुआ खुलासा

Sonbhadra News: सोनभद्र में पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. भर्ती में शामिल हुए चार युवकों ने नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेज़ों का सहारा लिया. लेकिन पुलिस की सतर्कता से यह खेल पकड़ा गया और सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Sonbhadra News/अरविंद दुबे: पुलिस विभाग में नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाणपत्र का इस्तेमाल कर भर्ती कराने का मामला सामने आया है. मध्यप्रदेश के चार युवकों ने खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी और अनुसूचित जाति का बताकर आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती-2023 में चयन करा लिया था. जांच के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ में आया तो पुलिस ने चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कहां के हैं आरोपी?
दरअसल, पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के दौरान जब दस्तावेज़ों का सत्यापन हुआ, तो चार उम्मीदवारों की पोल खुल गई. ये चारों युवक मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के रहने वाले निकले. भर्ती के दौरान इन्होंने खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी बताया और अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र लगाकर आरक्षण का लाभ उठाने की कोशिश की. लेकिन जांच में पता चला कि चारों आरोपी बैसवार/वैश्य जाति के हैं, जिन्हें मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग में गिना जाता है.

एसपी का बयान
एसपी  अशोक कुमार मीणा ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि उमेश कुमार नाम के युवक ने आवेदन पत्र में सोनभद्र के घोरावल का पता दर्शाया और वहां से जाति प्रमाणपत्र बनवाया. जबकि असलियत में उसका पता सिंगरौली जिले के मझिगवा गांव का है. बाकी तीनों आरोपी भी सिंगरौली जिले के ही रहने वाले निकले. पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए उमेश कुमार, राकेश सिंह, दीपक कुमार और विजय कुमार इन चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढेे़ं: Sonbhadra: सोनभद्र में बहुओं ने सास को उतारा मौत के घाट,सामने आई हैरान करने वाली वजह

यूपी की सबसे रहस्यमयी शिव मंदिर, रावण ने पृथ्वी के केंद्र में स्थापित किया शिवलिंग 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

Kushinagar News
'डोल मेला' में बड़ा हादसा, अचानक धड़ाम से गिरा, फिर कभी नहीं उठा महादेव बना कलाकार
Ayodhya news
जमीन की जंग में रिश्तों का कत्ल! बेटे ने कुल्हाड़ी से बाप को उतारा मौत के घाट
kanpur latest news
घर पर बमबारी... कानपुर में बाइक सवार दबंगों का कोहराम, सामने आया दहशतभरा CCTV वीडियो
Hardoi News
घर बुलाया और काट दिया प्राइवेट पार्ट! प्रेमी के 'ब्लैकमेल' का लिया खौफनाक बदला
prayagraj news
पांच बलि देने का था इरादा… दादा ही बन बैठा पोते का काल
Sambhal Violence Report
हरिहर मंदिर के मिले साक्ष्य, निकलेगा बाबर का जिन्न, संभल दंगों की रिपोर्ट ने चौंकाया
Kanpur News
कानपुर में फर्जी दारोगा गिरफ्तार, पांच जिलों में फैला था नेटवर्क
Fatehpur News
गलत रिपोर्टिंग कर रहा था... जिला अस्पताल की लापरवाही पर भड़के कैबिनेट मंत्री
prayagraj news
बाढ़ ने प्रतियोगी छात्रों की बढ़ाई मुश्किलें, 10 हजार से ज्यादा पलायन को हुए मजबूर
jaunpur news
3 साल की बच्ची को नदी में फेंक खुद भी लगा दी छलांग, पति से नाराज महिला का खौफनाक कदम
;