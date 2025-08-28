Sonbhadra News: फर्जी जाति प्रमाणपत्र लगाकर यूपी पुलिस में भर्ती, मध्यप्रदेश के चार युवक गिरफ्तार, जानें कैसे हुआ खुलासा

Sonbhadra News/अरविंद दुबे: पुलिस विभाग में नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाणपत्र का इस्तेमाल कर भर्ती कराने का मामला सामने आया है. मध्यप्रदेश के चार युवकों ने खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी और अनुसूचित जाति का बताकर आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती-2023 में चयन करा लिया था. जांच के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ में आया तो पुलिस ने चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कहां के हैं आरोपी?

दरअसल, पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के दौरान जब दस्तावेज़ों का सत्यापन हुआ, तो चार उम्मीदवारों की पोल खुल गई. ये चारों युवक मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के रहने वाले निकले. भर्ती के दौरान इन्होंने खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी बताया और अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र लगाकर आरक्षण का लाभ उठाने की कोशिश की. लेकिन जांच में पता चला कि चारों आरोपी बैसवार/वैश्य जाति के हैं, जिन्हें मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग में गिना जाता है.

एसपी का बयान

एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि उमेश कुमार नाम के युवक ने आवेदन पत्र में सोनभद्र के घोरावल का पता दर्शाया और वहां से जाति प्रमाणपत्र बनवाया. जबकि असलियत में उसका पता सिंगरौली जिले के मझिगवा गांव का है. बाकी तीनों आरोपी भी सिंगरौली जिले के ही रहने वाले निकले. पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए उमेश कुमार, राकेश सिंह, दीपक कुमार और विजय कुमार इन चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

