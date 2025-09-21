Mirzapur News: पितृपक्ष पर मिर्जापुर के रामगया घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब, भगवान राम ने यहीं किया था पिता का पिंडदान!

Mirzapur/Rajesh Miahra: पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर रविवार को मिर्जापुर का ऐतिहासिक रामगया घाट आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन गया.दूर-दराज़ से आए हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विधिवत पिंडदान और तर्पण किया. गंगा स्नान, वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों से घाट का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया

त्रेतायुग से जुड़ी है मान्यता

धार्मिक मान्यता के अनुसार, त्रेतायुग में भगवान श्रीराम ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर मुनि वशिष्ठ के आदेश से रामगया घाट पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था.उस समय सीता जी और लक्ष्मण भी उनके साथ उपस्थित थे. तभी से यह स्थल रामायण काल से जुड़ी अमर स्मृतियों का साक्षी माना जाता है और "रामगया घाट" नाम से विख्यात हुआ

पुराणों में उल्लेख

औसनस उप पुराण, मार्कण्डेय पुराण और वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का विस्तार से उल्लेख मिलता है. विद्वानों का कहना है कि यहां पिंडदान करने से वही फल प्राप्त होता है, जो बिहार के गया स्थित विष्णुपद मंदिर में पिंडदान से मिलता है. यही कारण है कि पितृपक्ष में यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन और पिंडदान के लिए पहुंचते हैं.

आज भी मौजूद हैं चरणचिह्न

रामगया घाट पर आज भी वह शिला विद्यमान है जिस पर भगवान श्रीराम के चरणचिह्न अंकित हैं. स्थानीय पंडितों के अनुसार, गंगा का जलस्तर बढ़ने पर ये निशान धारा में डूब जाते हैं, किंतु यह स्थान रामायण काल की पावन स्मृतियों को जीवंत करता है.

पिंडदान की परंपरा और मान्यता

पितृपक्ष में आने वाले श्रद्धालु पहले गंगा स्नान करते हैं, इसके बाद मुंडन कराकर शुद्ध होकर पिंडदान करते हैं. जौ, तिल, चावल, शहद और खोवा या जौ के आटे से बने पिंड अर्पित किए जाते हैं. मान्यता है कि एक अंजुली जल और श्रद्धा से किए गए पिंडदान से पितर तृप्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं. साथ ही पिंडदान करने वाले को सात पीढ़ियों तक आशीर्वाद प्राप्त होता है