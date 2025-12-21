Advertisement
भदोही में भाईचारे की मिसाल! मुस्लिम दर्जी ने रामलीला के लिए दान की पुश्तैनी जमीन

 Bhadohi News: भदोही में आपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहज़ीब की एक मजबूत मिसाल का खबर आई हैं. जहां एक मुस्लिम दर्जी ने रामलीला के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन दान कर सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 21, 2025, 03:14 PM IST
भदोही न्यूज/शरद मौर्य : यूपी के भदोही से सामने आई यह खबर आपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहज़ीब की एक मजबूत मिसाल बनकर उभरी है. गोपीगंज क्षेत्र के बड़ागांव गांव में एक मुस्लिम दर्जी ने रामलीला के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन दान कर सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया है.  65 वर्षीय अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन ने रामलीला के स्थायी मंच के निर्माण के लिए अपनी जमीन रामलीला समिति को सौंपी है

क्या हैं पूरी बात ?
दरअसल यह घटना भदोही जिले के बड़ागांव गांव में वर्ष 1932 से रामलीला का आयोजन किया जाता रहा है.  लेकिन अब तक इसके लिए कोई स्थायी मंच नहीं था हर साल अस्थायी व्यवस्था के सहारे रामलीला कराई जाती थी. इस समस्या को देखते हुए गांव के ही निवासी, पेशे से दर्जी अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ काल्लू ने अपनी पुश्तैनी जमीन का करीब दो से तीन बिस्वा हिस्सा आदर्श रामलीला समिति को दान कर दिया

रामलीला के प्रति उनका जुड़ाव कैसा ? 
खास बात यह है कि अब्दुल रहीम सिर्फ जमीन दान करने वाले ही नहीं हैं, बल्कि वे वर्षों तक खुद भी रामलीला आयोजन से जुड़े रहे हैं और मंचन में भाग लेते रहे हैं रामलीला के प्रति उनका जुड़ाव और आस्था ही इस निर्णय की सबसे बड़ी वजह बनी उन्होंने इसे श्रीराम की कृपा बताते हुए समाज के लिए समर्पण का भाव व्यक्त किया।

 रामलीला समिति के सदस्य क्या कहना है ? 
दान की गई जमीन पर अब रामलीला के लिए स्थायी मंच का निर्माण शुरू हो गया है. इस मंच पर कलाकारों के लिए पोशाक बदलने का कक्ष, सामग्री रखने की व्यवस्था और दर्शकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी रामलीला समिति के सदस्य विनयशुक्ला ने बताया कि विधि-विधान से पूजन-अर्चन के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है.

रामलीला समिति के अनुसार वर्ष 2026 से रामलीला का आयोजन इसी नए मंच से किया जाएगा बड़ागांव की यह पहल न सिर्फ धार्मिक परंपरा को मजबूती देती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि भारत की असली ताकत आपसी भाईचारे, सम्मान और सौहार्द में ही निहित है.

यह भी पढ़ें : मॉल में सिंदूर की एक चुटकी, तालियों के बीच बंधा रिश्ता! गाजियाबाद की ‘अनूठी शादी’ बनी चर्चा का विषय
 

