Sonbhadra News: यूपी के सोनभद्र में एक बार फिर से अंधविश्वास और भूत-प्रेत के चक्कर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. ओबरा थाना क्षेत्र के परसोई गांव में एक दंपति पर पड़ोसियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है. घायल को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. वारदात को लेकर गांव में दहशत का माहौल है.

यह है पूरा मामला

बताया गया कि सोनभद्र के परसोई गांव के रोहिणीहवा टोला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भूत-प्रेत के अंधविश्वास में पड़ोसी ने दंपति पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति के गले पर वार होने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल पति को डायल 112 की मदद से चोपन सीएचसी ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी राहुल खरवार को गिरफ्तार कर लिया.

तीन महिलाओं के साथ म‍िलकर हमला

मृतका की बेटी ने बताया कि आरोपी ने तीन महिलाओं के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. सीओ ओबरा हर्ष पांडेय ने बताया कि मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे है और पूरी वारदात की गहराई से जांच की जा रही है. एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि ओबरा थाना अंतर्गत ग्राम परसोंई में एक ही समाज के दो गुटों में मारपीट होने और इस दौरान रजवंती खरवार की मृत्यु हो जाने एवं उसके पति बाबूलाल खरवार के घायल हो जाने की सूचना पुलिस को मिली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

तहरीर पर की जा रही कार्रवाई

इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ओबरा पुलिस द्वारा घटना में घायल पति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, तो मृतिका के शव के पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही.

यह भी पढ़ें : Varanasi News: धर्म परिवर्तन कर 12 साल की नाबालिग से निकाह, विरोध करने पहुंचे पिता पर 200 लोगों ने किया हमला, पड़ोसियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

यह भी पढ़ें : होटल में चल रहा था गंदा काम, पुलिस की रेड में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 20 लड़के-लड़क‍ियां