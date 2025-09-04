सोनभद्र में भूत-प्रेत के चक्कर में दंपति पर हमला, बच्‍चों के सामने मां पर किए ताबड़तोड़ वार, तड़प-तड़पकर मौत
सोनभद्र में भूत-प्रेत के चक्कर में दंपति पर हमला, बच्‍चों के सामने मां पर किए ताबड़तोड़ वार, तड़प-तड़पकर मौत

Sonbhadra News:  सोनभद्र के परसोई गांव के रोहिणीहवा टोला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भूत-प्रेत के अंधविश्वास में पड़ोसी ने दंपति पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 04, 2025, 11:51 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Sonbhadra News: यूपी के सोनभद्र में एक बार फिर से अंधविश्वास और भूत-प्रेत के चक्कर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. ओबरा थाना क्षेत्र के परसोई गांव में एक दंपति पर पड़ोसियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है. घायल को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. वारदात को लेकर गांव में दहशत का माहौल है.

यह है पूरा मामला 
बताया गया कि सोनभद्र के परसोई गांव के रोहिणीहवा टोला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भूत-प्रेत के अंधविश्वास में पड़ोसी ने दंपति पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति के गले पर वार होने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल पति को डायल 112 की मदद से चोपन सीएचसी ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी राहुल खरवार को गिरफ्तार कर लिया. 

तीन महिलाओं के साथ म‍िलकर हमला 
मृतका की बेटी ने बताया कि आरोपी ने तीन महिलाओं के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. सीओ ओबरा हर्ष पांडेय ने बताया कि मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे है और पूरी वारदात की गहराई से जांच की जा रही है. एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि ओबरा थाना अंतर्गत ग्राम परसोंई में एक ही समाज के दो गुटों में मारपीट होने और इस दौरान रजवंती खरवार की मृत्यु हो जाने एवं उसके पति बाबूलाल खरवार के घायल हो जाने की सूचना पुलिस को मिली थी. 

तहरीर पर की जा रही कार्रवाई 
इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ओबरा पुलिस द्वारा घटना में घायल पति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, तो मृतिका के शव के पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही. 

