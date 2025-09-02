देश-दुनिया में भदोही की कालीन की धूम, ODOP योजना ने कालीन उद्योग में फूंकी नई जान

वाराणसी/जयपाल: उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला, एक उत्पाद (ODOP) योजना ने भदोही के सदियों पुराने कालीन उद्योग में नई जान फूंक दी है, जिससे इसे वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने में मदद मिल रही है. यह योजना न केवल स्थानीय कारीगरों को सशक्त बना रही है, बल्कि भदोही के कालीन व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार कर रही है.

भदोही कालीन उद्योग का गढ़

भदोही को ''कालीन नगरी'' के नाम से जाना जाता है, जहां के हाथ से बने कालीन अपनी अद्भुत कारीगरी, जटिल डिजाइनों और उच्च गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं. यहां का कालीन उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है, जिसमें बुनकर, कारीगर, रंगाई करने वाले और व्यापारी शामिल हैं. हालांकि, वैश्विक बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, आधुनिक डिजाइनों की कमी और उचित मार्केटिंग रणनीतियों के अभाव ने इस उद्योग के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी थीं.

ODOP योजना का से व्यापार को लगा पंख

उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP योजना के तहत भदोही के कालीन को एक विशिष्ट उत्पाद के रूप में चुना. इस पहल का मुख्य उद्देश्य यहां के पारंपरिक कौशल को संरक्षित करते हुए आधुनिक तकनीकों और विपणन रणनीतियों का उपयोग करके इसे वैश्विक बाजार में बढ़ावा देना है.

सरकार की प्रमुख पहलें

सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं. इन कार्यक्रमों में उन्हें नए डिजाइन बनाने, गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखने और आधुनिक मशीनों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है. वित्तीय सहायता: बुनकरों और छोटे उद्यमों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर आसान ऋण और सब्सिडी की व्यवस्था की है. इससे उन्हें कच्चे माल खरीदने और अपने काम का विस्तार करने में मदद मिली है.

तकनीक में सुधार

पारंपरिक बुनाई के साथ-साथ, सरकार ने आधुनिक बुनाई मशीनों और डिजाइनों के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने पर जोर दिया है, जिससे उत्पादन में तेजी और गुणवत्ता में सुधार हुआ है. ODOP योजना के तहत भदोही के कालीनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रदर्शित किया जा रहा है. सरकार भदोही के कालीन को एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए भी काम कर रही है.

ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से जुड़ना

सरकार ने कारीगरों को अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट और जीईएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से जुड़ने में मदद की है. इससे वे सीधे ग्राहकों तक पहुंच पा रहे हैं और बिचौलियों पर निर्भरता कम हो रही है. इन सरकारी पहलों के परिणामस्वरूप, भदोही के कालीन व्यापार में एक बड़ा बदलाव आया है. आज, यहां के कालीन न केवल पारंपरिक बाजारों में बेचे जा रहे हैं, बल्कि अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में भी इनकी मांग बढ़ रही है.

कारीगरों को बनाया सशक्त

ODOP योजना ने कारीगरों को सशक्त बनाया है, जिससे वे अपने उत्पादों को बेहतर कीमत पर बेच पा रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है. इसके साथ ही, नई पीढ़ी के कारीगर भी इस उद्योग में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि यह कला और व्यवसाय भविष्य में भी फलते-फूलते रहेंगे.

भदोही के कालीन उद्योग का यह पुनरुत्थान इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक सरकारी पहल, स्थानीय कारीगरों के कौशल और आधुनिक विपणन रणनीतियों का संयोजन किसी पारंपरिक उद्योग को वैश्विक मंच पर सफलता दिला सकता है. यहां के व्यापरियों ने इस योजना का लाभ उठाया और खूब तारीफ की.