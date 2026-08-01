घर में सो रही नवजात को चुपके से उठा ले गया 'चार पैरों का शैतान', नोच-नोचकर किया लहूलुहान; इलाज के दौरान मौत

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मीरजापुर/राजेश मिश्र: मीरजापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. घर के बरामदे में सो रही एक माह की मासूम बच्ची को आवारा कुत्ता उठाकर ले गया और बुरी तरह नोच डाला. अस्पताल ले जाते समय बच्ची की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और ग्रामीणों में आक्रोश है.
क्या है पूरी घटना
विंध्याचल थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव निवासी चंद्रमा प्रसाद बिंद की पत्नी कविता देवी अपनी एक माह की दूसरी पुत्री मुनिता को घर के बरामदे में बने पत्थर के चबूतरे पर सुलाकर घर के पीछे कपड़ा साफ करने चली गई थीं. इसी दौरान एक आवारा कुत्ता घर में घुस आया और मासूम को मुंह में दबोचकर चबूतरे से नीचे खींच ले गया. इसके बाद कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया.
मासूम की चीख सुनकर परिजन दौड़कर पहुंचे और डंडों की मदद से कुत्ते को भगाकर बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया. गंभीर रूप से घायल बच्ची को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर ले जाया गया, जहां डॉ. पुनीत अग्रवाल ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया.
मासूम बच्ची की मां ने बताया
मासूम बच्ची की मां बबीता ने बताया कि उनकी बेटी अभी एक महीने छह दिन की ही थी. वह बच्ची को सुलाकर घर के पीछे की तरफ कपड़े धो रही थी, इसी बीच एक आवारा कुत्ता उनकी बच्ची को उठाकर ले गया, जिसके बाद उसने बच्ची को बुरी तरह से नोच डाला. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वह दौड़कर वहां पहुंची और पड़ोसियों की मदद से कुत्ते को भगाया. बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.
इस हृदयविदारक घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. गांव में शोक की लहर है और हर आंख नम है. ग्राम प्रधान शिव लखन बिंद सहित ग्रामीणों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन से आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी दर्दनाक घटना का सामना न करना पड़े.
एक माह की मासूम मुनिता की मौत ने एक बार फिर आवारा कुत्तों की समस्या पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस घटना के बाद क्या ठोस कदम उठाता है.