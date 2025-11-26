Advertisement
विंध्याचल धाम फर्जी पंडों और भिक्षुकों से होगा मुक्त ! बनेंगे पहचान पत्र, पंडा समाज ने चलाया अभियान

 Vindhyachal Dham in Mirzapur: विंध्याचल धाम में फर्जी पंडों और अवैध भिक्षाटन पर पंडा समाज का अभियान जारी है. श्रद्धालुओं के शोषण, जबरन वसूली और अव्यवस्था रोकने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए गए हैं. संदिग्ध व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की मांग प्रशासन से की गई है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 26, 2025, 03:54 PM IST
विंध्याचल धाम फर्जी पंडों और भिक्षुकों से होगा मुक्त ! बनेंगे पहचान पत्र, पंडा समाज ने चलाया अभियान

मिर्जापुर न्यूज/राजेश मिश्रा: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में फर्जी पंडों और अवैध रूप से भिक्षाटन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. श्री विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और धाम की पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी बिना रुकावट जारी रहेगा. धाम में बढ़ती अव्यवस्था और फर्जीवाड़े पर चिंता व्यक्त करते हुए पंडा समाज ने हाल ही में बैठक कर समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की

क्या है मामला ? 
जानकारी के मुताबिक, बैठक में पंकज द्विवेदी समेत पंडा समाज के कई वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि धाम में गैर-बिरादरी और अन्य जिलों व राज्यों से आए अज्ञात लोग श्रद्धालुओं का शोषण कर रहे हैं.  पूजा के नाम पर जबरन धन वसूली, तिलक लगाकर पैसे मांगना और फर्जी पंडों द्वारा भ्रम फैलाने जैसी गतिविधियाँ लगातार सामने आ रही हैं. इससे न केवल श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं, बल्कि धाम की छवि भी धूमिल हो रही है

फर्जी पंडों व अवैध भिक्षुकों पर सख्त कार्रवाई
पंडा समाज ने बताया कि मंदिर परिसर से अवैध रूप से भिक्षाटन करने वालों को हटाया जा रहा है. इसके साथ ही सभी पंडों को पहचान पत्र अनिवार्य रूप से धारण कर ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि असली और फर्जी पंडों में स्पष्ट पहचान बनी रहे. छद्म पुरोहित बनकर श्रद्धालुओं से धन उगाही करने वालों पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

धाम की पवित्रता बनाए रखना सर्वोपरि
पंडा समाज का कहना है कि अवैध गतिविधियाँ न सिर्फ भक्तों को परेशान करती हैं बल्कि धाम की पवित्रता और व्यवस्था को भी गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं. इसलिए फर्जी पंडा, अनधिकृत भिक्षुक और संदिग्ध व्यक्तियों को मंदिर क्षेत्र में किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रशासन को की गई कार्रवाई तेज करने की अपील
अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने प्रशासन से आग्रह किया है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ऐसे तत्वों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि विंध्याचल धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए भक्त निर्भय व सहज वातावरण में दर्शन कर सकें, यह सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है.

