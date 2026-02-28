Advertisement
सोनभद्र में बोर्ड परीक्षा के दौरान कलावा और ताबीज तक उतरवाए! अभिभावकों और ABVP ने किया हंगामा

Sonbhadra News: सोनभद्र में CBSE बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों के हाथों से कलावा और ताबीज जैसी धार्मिक वस्तुएं उतारे जाने पर अभिभावकों और ABVP के कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामे का मामला सामने आया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 28, 2026, 05:16 PM IST
Sonbhadra: सोनभद्र जिले के चुर्क स्थित एक परीक्षा केंद्र पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों से कलावा, ताबीज और गले की माला उतरवाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. घटना के बाद अभिभावकों और छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसे छात्रों की भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई और हंगामा किया.

जानकारी के अनुसार, सोनभद्र के चुर्क में स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल को इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाया गया है. परीक्षा देने पहुंचे कई छात्रों के हाथों से कलावा काट दिए गए, जबकि कुछ से गले की माला और लॉकेट उतरवा लिए गए. अभिभावकों का आरोप है कि इस संबंध में केंद्र पर कोई लिखित दिशा-निर्देश प्रदर्शित नहीं था और न ही एडमिट कार्ड में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे. 

अभिभावकों का आरोप
अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने पहुंचे एक अभिभावक ने कहा कि धार्मिक धागा या ताबीज बच्चों को मानसिक सहारा देता है और इससे नकल की कोई संभावना नहीं होती, विशेषकर तब जब परीक्षा सीसीटीवी निगरानी में हो रही हो. उनका कहना है कि कई छात्राओं से यह सामग्री तब भी उतरवा ली गई, जब उनके अभिभावक मौके पर मौजूद नहीं थे.

छात्राओं की खुले में जांच!
मामले का दूसरा पहलू छात्राओं की जांच व्यवस्था को लेकर सामने आया है. अभिभावकों ने आरोप लगाया कि छात्राओं की तलाशी खुले में की जा रही थी, जबकि अलग से कक्ष या गोपनीय जांच की व्यवस्था होनी चाहिए थी. इससे कई छात्राएं असहज हुईं और कुछ रोते हुए परीक्षा कक्ष तक पहुंचीं. 

एबीवीपी  ने उठाया मुद्दा
एबीवीपी पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन को विभिन्न इलाकों से आए छात्रों ने इसकी जानकारी दी है. उनका कहना है कि सीबीएसई की सामान्य गाइडलाइन में साधारण धागे या धार्मिक प्रतीकों पर स्पष्ट प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है. संगठन ने मांग की है कि छात्राओं की जांच पृथक कक्ष में की जाए और भविष्य में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं.

फिलहाल केंद्र प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि परीक्षा सुरक्षा और छात्रों की भावनात्मक संवेदनशीलता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

