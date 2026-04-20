स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द... सोनभद्र में बढ़े बिजली बिलों से भड़के लोग, कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी

सोनभद्र/अरविंद दुबे: सोनभद्र जिले में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर उतरने लगा है. ज्यादा बिजली बिल आने, मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी और उपभोक्ताओं को लगातार हो रही परेशानियों के विरोध में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया. मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की.

कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद आम लोगों के बिजली बिल कई गुना बढ़ गए हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ता आर्थिक बोझ तले दबते जा रहे हैं. अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन और जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव की चेतावनी भी दी गई है.

किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक ने क्या कहा?

राबर्ट्सगंज स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग जुटे और स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल अचानक कई गुना बढ़ गए हैं.

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मनमानी बिल भेजने का आरोप

प्रदर्शन के दौरान संदीप मिश्रा ने आरोप लगाया कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके घरों में पहले जहां एक से डेढ़ हजार रुपये तक बिजली बिल आता था, वहीं स्मार्ट मीटर लगने के बाद वही बिल तीन से पांच हजार रुपये तक पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बिना अधिक बिजली उपयोग के भी मनमाना बिल भेजा जा रहा है, जिससे गरीब, किसान और मजदूर परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं.

रिचार्ज खत्म होते ही काट दी जा रही बिजली

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग को लेकर लोगों में भारी भ्रम और नाराजगी है. कई उपभोक्ताओं का कहना है कि मीटर तेजी से यूनिट दिखा रहा है, रिचार्ज खत्म होने पर बिजली तुरंत काट दी जाती है और शिकायत करने के बावजूद विभागीय अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं. इतना ही नहीं, कई गांवों और कस्बों में उपभोक्ताओं को यह तक पता नहीं चल पा रहा कि आखिर उनके बिल में इतनी बढ़ोतरी किस आधार पर की जा रही है.

स्मार्ट मीटर रोक होनी चाहिए

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिन उपभोक्ताओं के बिल ज्यादा आए हैं उनकी जांच कर राहत दी जाए और पुराने मीटर की व्यवस्था बहाल की जाए. किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा.

संदीप मिश्रा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि स्मार्ट मीटर को लगाने संबंधित विषय पर विभागीय उच्च अधिकारियों से हमने बात की थी जिसे साफ तौर पर कहा था कि गरीब और किसानों के घर जो पहले से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उन्हें हटाया जाए. जो की इस विषय पर पहल जरूर हुई परंतु वह उतनी कारगर नहीं है जिससे हम सब असंतुष्ट हैं.