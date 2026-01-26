सोनभद्र में दर्दनाक हादसा, पिपरी सीओ की गाड़ी महिला को टक्कर मारकर खाई में गिरी...हुई मौत

Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बड़ी खबर है जहां मुर्धवा मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. सीओ पिपरी की गाड़ी ने पैदल जा रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी.इस हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि सीओ पिपरी सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को तत्काल हिंडालको चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.पूरा मामला पिपरी थाना क्षेत्र के खाड़पाथर के पास का है.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुर्धवा मोड़ के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सीओ पिपरी की सरकारी गाड़ी ने सड़क किनारे पैदल जा रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार सीओ पिपरी सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना की सूचना पुलिस में

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई. सभी घायलों को इलाज के लिए हिंडालको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. जानकारी अनुसार सीओ पिपरी हर्ष पाण्डेय की हालत काफी नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद अन्यत्र हायर उपचार के लिए रेफर किया गया है.

यूपी के एक और जिलें में हादसा ?

अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-9 पर रविवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला.तेज रफ्तार कार का टायर फटते ही वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गया और सड़क की दूसरी ओर लाइट पोल से जा टकराया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार हवा में पलट गई. यह पूरी भयावह घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई. मृतकों में एक की पहचान शिवांक सक्सेना और दूसरा क्षितिज है ये दिनों पीलीभीत के निवासी है, हादसे की पुष्टि अमरोहा के सीओ अभिषेक यादव ने की है. बताया गया कि कार दिल्ली से पीलीभीत की ओर जा रही थी, तभी गांव हरियाना के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया.