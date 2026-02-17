Advertisement
सोनभद्र में नाबालिग से दरिंदगी पर कड़ा फैसला, कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 20 साल की सजा

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. बता दें कि कोर्ट ने  आरोपी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है.

 

Feb 17, 2026
Sonbhadra News/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में करीब तीन साल ग्यारह महीने पुराने नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए गए विजय उर्फ टीपू साहनी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड न देने की स्थिति में दोषी को दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम में से 20 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे. पूरा मामला चोपन थाना क्षेत्र का है, जहां 10 साल के मासूम के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया था.

कब का है ये मामला?
यह मामला 20 मार्च 2022 की शाम का है. पीड़ित के पिता ने 21 मार्च को चोपन थाने में तहरीर देकर बताया था कि विजय उर्फ टीपू साहनी ने उनके 10 वर्षीय बेटे को चना के खेत में बुलाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया. घर लौटने पर बच्चे ने पहले अपनी मां और फिर पिता को पूरी घटना बताई. तहरीर के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, अप्राकृतिक दुष्कर्म और एससी–एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 20 साल की सजा
मामले की सुनवाई के दौरान आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए. अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विजय उर्फ टीपू साहनी को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी. जबकि अर्थदंड की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे. सरकारी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ताओं ने मजबूत पैरवी की.

सोनभद्र में नाबालिग से दरिंदगी पर कड़ा फैसला, कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 20 साल की सजा
