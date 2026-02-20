Advertisement
सोनभद्र: होलिका और 10 बीघा पुआल में लगाई आग, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, एक आरोपी हिरासत में

Sonbhadra News: सोनभद्र जनपद में शनिवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब करीब 10:30 बजे स्कूटी से आए दो अराजक तत्वों ने होलिका और एक किसान की लगभग 10 बीघा जमीन पर रखे धान के पुआल में आग लगा दी.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 20, 2026, 11:31 AM IST
Sonbhadra News/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गेन्गुआर गांव में मंगलवार रात लगभग 10:30 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्कूटी से आए दो अराजक तत्वों ने गांव में रखी होलिका और एक किसान की लगभग 10 बीघा जमीन पर रखे धान के पुआल में आग लगा दी.

बताया जा रहा है कि आरोपियों ने आग लगाने के बाद मौके पर खड़े होकर हालात देखते रहे. जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों को आता देख दोनों आरोपी भागने लगे. गांव वालों ने उनका पीछा किया और उनकी पहचान कर तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी, वंश केसरी, को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. ग्रामीणों का आरोप है कि शाम होते ही नगर क्षेत्र से कुछ लोग गांव के आसपास नशा (हेरोइन और शराब) करने पहुंचते हैं और इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं. उनका कहना है कि पहले भी इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हैं.

ग्रामीणों ने पुलिस से नियमित गश्त बढ़ाने और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके. वहीं, गांव निवासी मृगेंद्र कुमार ने बताया कि आग दो अलग-अलग स्थानों पर लगाई गई थी. एक स्थान पर होलिका में और दूसरे स्थान पर करीब 500 मीटर दूर किसान के पुआल में आग लगाई गई. समय रहते ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया.
सोनभद्र में नाबालिग से दरिंदगी पर कड़ा फैसला, कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 20 साल की सजा

सोनभद्र: बेलवादह डैम में ट्यूब से नदी पार करते समय हादसा, महिला और उसके बच्चे की डूबकर मौत 
 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

