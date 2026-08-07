'ऑपरेशन साइबर वज्र' से हिला साइबर ठगों का नेटवर्क, भदोही में 5 अभियुक्त गिरफ्तार

इस तरह देते थे ठगी को अंजाम

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे टेलीग्राम और व्हाट्सऐप पर ग्रुप बनाकर लोगों को फर्जी निवेश, टास्क आधारित पार्ट-टाइम जॉब और शेयर मार्केट में भारी मुनाफे का झांसा देते थे. इसके अलावा, लोगों को शिकार बनाने के लिए फर्जी वेबसाइट, एपीके (APK) फाइलें, फर्जी क्यूआर (QR) कोड और स्पैम लिंक्स का सहारा लिया जाता था. ठगी की रकम सबसे पहले इन म्यूल खातों में मंगाई जाती थी, जिसके बाद गिरोह के सदस्य एटीएम, यूपीआई (UPI), एईपीएस (AEPS) और अन्य ऑनलाइन बैंकिंग माध्यमों से पैसे को तुरंत निकाल लेते थे या अन्य फर्जी खातों में ट्रांसफर कर देते थे.