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'ऑपरेशन साइबर वज्र' से हिला साइबर ठगों का नेटवर्क, भदोही में 5 अभियुक्त गिरफ्तार

Bhadohi News: भदोही में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है, पुलिस ने साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों से ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े बैंक खातों पर अलग-अलग राज्यों से 18 NCRP शिकायतें दर्ज थीं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 07, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:14 PM IST
'ऑपरेशन साइबर वज्र' से हिला साइबर ठगों का नेटवर्क, भदोही में 5 अभियुक्त गिरफ्तार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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