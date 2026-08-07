'ऑपरेशन साइबर वज्र' से हिला साइबर ठगों का नेटवर्क, भदोही में 5 अभियुक्त गिरफ्तार

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भदोही/शरद मौर्या: साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन साइबर वज्र' (CYBER VAJRA) के तहत भदोही पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. भदोही थाना और साइबर क्राइम थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने फर्जी निवेश और टास्क आधारित कमाई का लालच देकर लोगों से लाखों रुपये ऐंठने वाले एक अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) शुभम अग्रवाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि NCRP (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) और JMIS पोर्टल के जरिए म्यूल (mule) बैंक खातों की लगातार निगरानी और जांच की जा रही थी. जांच के दौरान पुलिस को संदिग्ध बैंक खातों का सुराग मिला, जिनकी कड़ियां खंगालने पर इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ.
50 लाख से अधिक का फ्रॉड और 18 NCRP शिकायतें
पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों मो. इरफान, अमन, गुफरान, समीर अंसारी और सैदान अंसारी के नाम से संचालित 5 बैंक खातों में देश के अलग-अलग राज्यों से साइबर ठगी का पैसा जमा कराया जा रहा था. एएसपी शुभम अग्रवाल के अनुसार, इन पांचों खातों के खिलाफ विभिन्न राज्यों से कुल 18 NCRP शिकायतें दर्ज थीं, जिनमें अब तक 50 लाख रुपये से अधिक के फ्रॉड की पुष्टि हो चुकी है.
इस तरह देते थे ठगी को अंजाम
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे टेलीग्राम और व्हाट्सऐप पर ग्रुप बनाकर लोगों को फर्जी निवेश, टास्क आधारित पार्ट-टाइम जॉब और शेयर मार्केट में भारी मुनाफे का झांसा देते थे. इसके अलावा, लोगों को शिकार बनाने के लिए फर्जी वेबसाइट, एपीके (APK) फाइलें, फर्जी क्यूआर (QR) कोड और स्पैम लिंक्स का सहारा लिया जाता था. ठगी की रकम सबसे पहले इन म्यूल खातों में मंगाई जाती थी, जिसके बाद गिरोह के सदस्य एटीएम, यूपीआई (UPI), एईपीएस (AEPS) और अन्य ऑनलाइन बैंकिंग माध्यमों से पैसे को तुरंत निकाल लेते थे या अन्य फर्जी खातों में ट्रांसफर कर देते थे.
रेलवे स्टेशन के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तारी
भदोही पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी कि इस मामले से जुड़े आरोपी भदोही रेलवे स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में मोटरसाइकिल स्टैंड के पास एकत्र हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और पांचों अभियुक्तों को धर दबोचा. पुलिस ने बताया कि मामले में 3 अन्य वांछित आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाएगा.