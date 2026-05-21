ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चला पुलिस का चाबुक, सड़क पर उतरे यमराज बताकर किया जागरूक

सोनभद्र न्यूज/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने एक सघन और अनूठा अभियान चलाया. यातायात क्षेत्राधिकारी (CO) चारु द्विवेदी के नेतृत्व में राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के व्यस्ततम वाराणसी-शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर चलाए गए इस विशेष चेकिंग अभियान ने न केवल वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए विवश किया, बल्कि उन्हें सड़क सुरक्षा का गहरा संदेश भी दिया.

क्या है मामला ?

दरअसल, अभियान के दौरान पुलिस की टीम ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले, सीट बेल्ट का उपयोग न करने वाले और रॉन्ग साइड से वाहन दौड़ाकर दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले चालकों को विशेष रूप से चिन्हित किया. पुलिस ने न केवल नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार चालान की कार्यवाही की, बल्कि उन्हें भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत भी दी. सीओ चारु द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन केवल जुर्माना नहीं, बल्कि बड़ी दुर्घटनाओं को न्यौता देना है.

यमराज के जरिए संदेश

इस अभियान का सबसे चर्चित पहलू 'यमराज' की उपस्थिति रही. ट्रैफिक पुलिस ने एक व्यक्ति को यमराज की वेशभूषा में सड़क पर तैनात किया, जो बिना हेलमेट और लापरवाही से वाहन चलाने वालों को रोककर उन्हें मौत का भय और सड़क सुरक्षा का महत्व समझा रहा था. यह दृश्य राहगीरों के बीच चर्चा का विषय बना रहा और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक छोटी सी लापरवाही किस तरह उनके और उनके परिवार के लिए काल बनकर आ सकती है.

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जागरूकता ही बचाव का एकमात्र रास्ता

अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को समझाया कि सड़क पर आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकती है. सीओ चारु द्विवेदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "घर से निकलने वाला हर व्यक्ति अपने परिवार की उम्मीद होता है. सड़क पर जल्दबाजी या नियमों की अनदेखी आपके घर की खुशियों को पल भर में उजाड़ सकती है. " उन्होंने अपील की कि दोपहिया वाहन चालक हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट पहनें और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग करें.

सोनभद्र पुलिस का यह अभिनव प्रयास न केवल चालान करने तक सीमित था, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य जनमानस में सड़क सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना था। पुलिस विभाग ने कहा है कि भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके और आम जनता को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक बनाया जा सके.