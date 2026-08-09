9.60 लाख के लालच में रची लूट की झूठी कहानी, दोस्त बना साथी... 24 घंटे में पुलिस ने खोल दिया पूरा राज

पुलिस ने घटनाक्रम की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं, तो सामने आया कि जिस जगह लूट की बात बताई गई थी, वहां घटना के दावे और साक्ष्यों में मेल नहीं था. पुलिस की गहन जांच में खुलासा हुआ कि लूट की पूरी कहानी फर्जी थी. वादी गुलाम आजाद ने अपने दोस्त इमरान के साथ मिलकर 9 लाख 60 हजार रुपये हड़पने की साजिश रची थी. पूछताछ में गुलाम आजाद ने पुलिस को बताया कि वह एक्सिस बैंक की एजेंसी चलाता है और उसे बैंक से कमीशन मिलता है. 7 अगस्त को उसने औराई शाखा से 9 लाख 60 हजार रुपये निकाले थे. पुलिस के मुताबिक, रकम हाथ में आते ही गुलाम आजाद के मन में लालच आ गया. इसके बाद उसने अपने दोस्त इमरान के साथ मिलकर यह रकम हड़पने की योजना बनाई.