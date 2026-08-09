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9.60 लाख के लालच में रची लूट की झूठी कहानी, दोस्त बना साथी... 24 घंटे में पुलिस ने खोल दिया पूरा राज

भदोही में 9 लाख 60 हजार रुपये की लूट की सूचना निकली फर्जी, पुलिस ने महज 24 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस के मुताबिक गुलाम आजाद ने अपने दोस्त इमरान के साथ मिलकर बैंक से निकाली रकम हड़पने की साजिश रची थी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 09, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:52 PM IST
9.60 लाख के लालच में रची लूट की झूठी कहानी, दोस्त बना साथी... 24 घंटे में पुलिस ने खोल दिया पूरा राज
Image Credit: Bhadohi lakh robbery

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