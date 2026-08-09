9.60 लाख के लालच में रची लूट की झूठी कहानी, दोस्त बना साथी... 24 घंटे में पुलिस ने खोल दिया पूरा राज

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भदोही/शरद: भदोही में 9 लाख 60 हजार रुपये की फर्जी लूट का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया है. एक युवक ने अपने ही दोस्त के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी रची थी. पुलिस के मुताबिक, बैंक से निकाले गए 9 लाख 60 हजार रुपये हड़पने के लिए यह पूरी साजिश रची गई थी. मामले में पुलिस ने वादी (शिकायतकर्ता) समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 9 लाख 60 हजार रुपये की पूरी रकम बरामद कर ली है.
क्या है पूरा मामला?
मामला औराई थाना क्षेत्र का है, जहां 8 अगस्त को गुलाम आजाद (निवासी कोठरा, थाना औराई) ने पुलिस को सूचना दी थी कि 7 अगस्त को उसने अपने दोस्त इमरान के साथ औराई स्थित एक्सिस बैंक की शाखा से 9 लाख 60 हजार रुपये निकाले थे. गुलाम आजाद के मुताबिक, बैंक से रकम निकालने के बाद वह लीलाधरपुर स्थित आईटीआई कॉलेज के पास पहुंचा, जहां अज्ञात बदमाशों ने उससे रुपये लूट लिए. लूट की सूचना मिलते ही औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल, वादी के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल की. जांच आगे बढ़ी, तो पुलिस को लूट की कहानी पर शक हुआ.
पुलिस ने घटनाक्रम की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं, तो सामने आया कि जिस जगह लूट की बात बताई गई थी, वहां घटना के दावे और साक्ष्यों में मेल नहीं था. पुलिस की गहन जांच में खुलासा हुआ कि लूट की पूरी कहानी फर्जी थी. वादी गुलाम आजाद ने अपने दोस्त इमरान के साथ मिलकर 9 लाख 60 हजार रुपये हड़पने की साजिश रची थी. पूछताछ में गुलाम आजाद ने पुलिस को बताया कि वह एक्सिस बैंक की एजेंसी चलाता है और उसे बैंक से कमीशन मिलता है. 7 अगस्त को उसने औराई शाखा से 9 लाख 60 हजार रुपये निकाले थे. पुलिस के मुताबिक, रकम हाथ में आते ही गुलाम आजाद के मन में लालच आ गया. इसके बाद उसने अपने दोस्त इमरान के साथ मिलकर यह रकम हड़पने की योजना बनाई.
योजना के तहत, गुलाम आजाद ने इमरान को लीलाधरपुर स्थित आईटीआई कॉलेज के पास बुलाया और पैसों से भरा बैग उसे सौंप दिया. इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए डायल-112 और थाने में लूट की झूठी सूचना दे दी. पुलिस ने जब दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की और साक्ष्यों को मिलाया, तो फर्जी लूट का पर्दाफाश हो गया. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी रकम को आपस में बांटकर ठिकाने लगाने की तैयारी में थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा.
एसपी अभिनव त्यागी के मुताबिक
भदोही एसपी अभिनव त्यागी के अनुसार, 9 लाख 60 हजार रुपये की शत-प्रतिशत नकदी बरामद कर ली गई है. दोनों आरोपियों को 9 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी रकम का बंटवारा कर फरार होने की फिराक में थे. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.