मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ा दूंगा... 112 पर मिली धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप

Mirzapur News: मीरजापुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर मां विंध्यवासिनी मंदिर को डायल 112 पर बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया.
Maa Vindhyavashini Mandir threat of bomb blast/राजेश मिश्र: यूपी के मीरजापुर स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. घटना तब सामने आई जब मंदिर प्रशासन को फोन पर एक युवक द्वारा धमकी मिली. मिली जानकारी के अनुसार, यह युवक प्रयागराज का रहने वाला है.
धमकी के तुरंत बाद मिर्जापुर पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मंदिर की सुरक्षा को कड़ी कर दिया. वहीं,डायल 112 पर मिली धमकी के बाद प्रयागराज पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया.
एसएसपी ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से असंतुलित है और पिछले कुछ वर्षों से उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है.
इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. मंदिर प्रशासन ने भी भक्तों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.
