Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3017826
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ा दूंगा... 112 पर मिली धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप

Mirzapur News: मीरजापुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर मां विंध्यवासिनी  मंदिर को डायल 112 पर बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maa Vindhyavashini Mandir threat of bomb blast
Maa Vindhyavashini Mandir threat of bomb blast

Maa Vindhyavashini Mandir threat of bomb blast/राजेश मिश्र: यूपी के मीरजापुर स्थित मां विंध्यवासिनी  मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. घटना तब सामने आई जब मंदिर प्रशासन को फोन पर एक युवक द्वारा धमकी मिली. मिली जानकारी के अनुसार, यह युवक प्रयागराज का रहने वाला है.

धमकी के तुरंत बाद मिर्जापुर पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मंदिर की सुरक्षा को कड़ी कर दिया. वहीं,डायल 112 पर मिली धमकी के बाद प्रयागराज पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया.

एसएसपी ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से असंतुलित है और पिछले कुछ वर्षों से उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. मंदिर प्रशासन ने भी भक्तों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. 

और पढे़ं; Baghpat News: दामाद ने अपनी सास को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर सन्न रह गए लोग! 

सुसाइड या हत्या? फंदे पर लटकी मिली महिला, जौनपुर में मायकेवालों ने पति पर लगाए चौंकाने वाले आरोप!
 

TAGS

mirzapur newsprayagraj news

Trending news

mirzapur news
मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ा दूंगा... 112 पर मिली धमकी, मचा हड़कंप
baghpat news
Baghpat News: दामाद ने अपनी सास को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर सन्न रह गए लोग!
Sambhal news
PM के ध्वजारोहण पर भड़के सांसद बर्क- भारत लोकतांत्रिक, संवैधानिक देश, धार्मिक नहीं
UP Scholarship
9 से 12 तक के छात्रों की पढ़ाई का खर्च नहीं बनेगा बोझ, बढ़ गई फॉर्म भरने की तारीख!
Meerut News
मुस्कान की कोख से जन्मी मासूम बेटी, सौरभ के परिवार ने बनाया डीएनए जांच का दबाव
ram mandir ayodhya news
राम मंदिर में अब तक सबसे ज्यादा पैसा किसने किया दान? देखें दानदाताओं की पूरी लिस्ट
ayodhya mandir
LIVE: राम मंदिर में धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना.. यहां देखें सीधा प्रसारण
Meerut News
पिस्टल लहराते बाराती पल भर में उजाड़े घर! मेरठ में हर्ष फायरिंग ने ली जान
Ram Mandir Ayodhya
राममंदिर की धर्म ध्वजा को क्या बनाता है सबसे अलग? पढ़ें इसके पीछे की पूरी कहानी
Uttarakhand news
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फिर गूंजेगा हाथी सफारी का रोमांच, वॉच टावर से दिखेगा नजारा